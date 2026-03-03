波克夏重挫近5% 阿貝爾股東信態度審慎

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-03 08:40

據《路透》報導，波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway)(BRK.A-US)(BRK.B-US) 股價周一 (2 日) 出現自巴菲特 (Warren Buffett) 宣布卸任執行長以來最大跌幅，此前該綜合企業公布的財報結果未達部分分析師預期，且對現金運用態度審慎。

新任執行長阿貝爾致股東信態度審慎(圖：Reuters/TPG)

波克夏 A 股盤中一度重挫 5.3%，收盤下跌 4.8%，B 股收盤同樣跌 4.9%。去年 5 月 5 日，在巴菲特意外宣布阿貝爾 (Greg Abel) 將自 2026 年起接任執行長後，股價曾一度重挫 6.8%。巴菲特自 1965 年起執掌波克夏，目前仍擔任董事長。

波克夏周六表示，第四季營業利益 (不含以蘋果公司為主的普通股投資損益) 下滑 30% 至 102 億美元，其中 Geico 及其他保險業務整體獲利下跌 38%。

阿貝爾在其首封年度致股東信中指出，隨著競爭對手調降汽車保險費率，Geico 可能持續面臨留住客戶的壓力，而隨著更多資金湧入市場，其他保險與再保險業務亦面臨價格壓力。

儘管阿貝爾表示，波克夏高達 3,730 億美元的現金部位並不代表「退出投資」，但他未透露公司是否計劃在暫停 1 年半後恢復股票回購，或發放股息。

他寫道，「我們將審慎評估價值，耐心行動，並長期持有——最好是永久持有。」