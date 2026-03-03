戴蒙再出金句！繼「蟑螂論」後 警告通膨恐成美國經濟派對上的「臭鼬」
鉅亨網編譯余曉惠
摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 警告，對美國經濟而言，通膨可能會成為「派對上的臭鼬」(Skunk at a Party)。
戴蒙周一接受 CNBC 訪問時說：「通膨可能上升的比人們預想還多，如果真的發生，就像派對上出現一隻臭鼬一樣的掃興。」
這是戴蒙再度用動物比喻金融體系中醞釀的風險。幾個月前他曾警告，信貸市場出現的裂縫就像「蟑螂」，只要看到一隻，就代表背後有更多隻蟑螂，意味著會有更多問題浮現。
而在上周，戴蒙則警告一些借貸領域的競爭對手，為了追求獲利正在「做傻事」。
戴蒙周一還說，考量到中東衝突等已經發生的各種風險，市場情緒顯得過度樂觀，儘管這種情況已經持續多年。
美國目前的通膨數據顯示物價增幅相對溫和，1 月消費者物價指數 (CPI) 略增 0.2%。但美國和以色列上周突襲伊朗之後，油價聞訊暴漲，讓人擔憂通膨可能再度升溫。
美以周末聯手襲擊伊朗之後，伊朗最高領袖哈米尼證實已身亡。美國總統川普警告，針對伊朗的轟炸行動可能持續數周。
戴蒙說：「現在這將導致天然氣價格上漲一些，如果時間沒有拉長，不至於會大幅推升通膨。但萬一持續一段時間，情況就會不同了。」
