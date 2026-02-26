ASML稱次世代EUV設備已可用於量產 AI晶片生產迎關鍵轉折

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-27 06:54

ASML稱次世代EUV設備已可用於晶片量產(圖：Shutterstock)

ASML 技術長 Marco Pieters 周三向路透表示，公司計劃在周四於聖荷西 (San Jose) 舉行的技術會議上公布這些數據，象徵一項關鍵里程碑。

開發這套昂貴的次世代設備歷時多年，期間晶片製造商一直在評估何時開始導入量產在經濟上才具合理性。

但隨著現有世代 EUV 設備在製造複雜 AI 晶片方面逐漸逼近技術極限，次世代機台——稱為 High-NA EUV(高數值孔徑極紫外光) 設備——對 AI 產業至關重要，可協助提升如 OpenAI 的 ChatGPT 等聊天機器人的能力，也讓晶片廠能按計畫推出 AI 晶片，以滿足快速飆升的需求。

這些新設備單價約 4 億美元，是初代 EUV 機台的兩倍。

Pieters 表示，ASML 數據顯示，High-NA EUV 設備目前停機時間有限，已生產出 50 萬片如餐盤大小的矽晶圓，並能繪製足夠精細的圖案以形成晶片電路。這三項數據綜合顯示，設備已具備供製造商使用的成熟度。

他指出，「我認為現在正處於一個關鍵時機，可以檢視已完成的學習循環量。」他所指的是客戶對設備進行的測試次數。

儘管技術上已準備就緒，但企業仍需 2 至 3 年時間進行足夠的測試與開發，才能將其整合至實際製造流程中。

Pieters 表示，「(晶片製造商) 已具備驗證這些設備所需的全部知識。」