德國總理訪中會見習近平 德媒呼籲：硬起來開條件談判

德國總理梅爾茨 25 日至 26 日對中國進行正式訪問，德國媒體《商報》(Handelsblatt) 評論指出，儘管中國領導人近來在對外姿態上顯得氣勢十足，梅爾茨仍應展現自信，甚至有條件地向中國國家主席習近平提出要求。

據悉，梅爾茨在首次訪中前曾向幕僚詢問：「如何讓中國願意傾聽？」答案其實明確：必須將進入歐洲單一市場的自由准入與具體條件掛鉤。中國企業面臨產能過剩，極需海外市場消化商品。總理理應自信地向北京提出關鍵問題：「你們能為我們提供什麼？」

然而，這場在北京的會談勢必不會輕鬆。短短數年間，雙邊實力對比已出現轉變。過去，德國的技術、汽車與機械設備在中國市場炙手可熱；如今，中國競爭者不僅在本土市場崛起，也在全球市場對德國企業形成壓力。

駐北京的歐洲產業代表甚至形容，中方官員如今「幾乎強勢到難以自持」。

北京近期透過對稀土實施出口限制，成功迫使美國總統川普回到談判桌。中國官方媒體亦不無自得地強調，西方國家領導人接連訪中，顯示北京在外交博弈中的主動地位。

總理此行若前往杭州參訪機器人企業宇數，勢必也將被賦予宣傳意義。該公司的人形機器人日前在春晚以功夫表演引發關注。如今，來自工程強國德國的總理親自到訪觀摩「中國製造」高科技，無疑將成為對外宣示實力的素材。

《商報》指出，耀眼的科技展示難以掩蓋中國經濟的結構性困境。房地產危機、產能過剩、通縮風險、貪腐問題與人口老化，依然是壓在這個全球第二大經濟體肩上的重擔。北京積極推動的未來產業，至今仍無法彌補建築與房地產部門的劇烈下滑。更何況，多數新興產業同樣面臨過度生產與價格惡性競爭。

因此，《商報》認為這正是德國總理的談判籌碼所在。隨著美國市場大幅收緊，歐洲市場對中國企業的重要性顯著提升。歐洲單一市場的准入條件，自然由布魯塞爾制定。但梅爾茨被視為少數仍堅持開放市場原則的歐洲領導人之一，部分原因在於德國自身高度依賴出口。

然而，開放並非無條件。若北京拒絕調整政策，德國與歐洲恐面臨去工業化風險。問題不僅在於中國企業大舉向海外擴張，德國企業如 Volkswagen 也利用中國較低的生產成本，從當地出口至全球市場。同時，中國出口商與在華德企皆受益於相對偏低的人民幣匯率。

這凸顯出一項現實：在中國深耕多年的德國大型企業，其商業利益未必與德國政府保護本土產業的政策目標完全一致。企業的全球布局與國家的產業安全之間，存在潛在張力。

在歐洲多個首都，對柏林相對親中的政策已出現質疑。有歐洲國家的駐華大使直言，德國必須調整對中政策；與中國之間難以維持真正的自由貿易，歐洲應採取更具防禦性的立場。