〈房產〉2025年雙北捷運宅交易熱點出爐 這站周邊總價不到700萬元

鉅亨網記者張欽發 台北

房仲業者根據實價登錄資料，彙整 2025 年雙北市捷運站周邊 800 公尺內中古屋熱門交易捷運站前十名。台北市方面，中山國小站以 288 件交易量奪冠，。新北市部分，景安站全年交易量高達 446 件居冠，而雙北價格最親民的捷運站為新北投與淡水站，平均總價分別為 1418 萬元和 653 萬元。

cover image of news article
2025年雙北捷運宅交易熱點出爐，淡水站周邊平均總價不到700萬元。(鉅亨網記者張欽發攝)

針對榜上交易最熱絡的中山國小站，永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，中山國小站深受購屋族青睞，主要因交通便利、生活機能成熟，且區域內以中小坪數住宅為主，使總價相較其他蛋黃區站點親民，因此買氣持續累積，成為北市捷運宅交易量最突出的站點。


蛋黃區站點如信義安和、忠孝敦化與國父紀念館站的交易量也名列前 10 名。陳金萍表示，2025 年房市政策趨嚴、成交動能放緩，但這些站點鄰近核心商圈，生活機能高度集中，支撐房市剛性需求，因此吸引自住買盤入場。

新北市捷運宅交易熱點中，景安站以全年 446 件成交量穩居冠軍，鄰近南勢角、景平與永安市場站交易也相當熱絡。陳金萍指出，中永和區被視為｢新北第一環｣，區域生活機能完備，且房價相較市中心具競爭力，對通勤族與首購族吸引力高，景安站更憑藉中和新蘆線與環狀線雙捷運交會優勢，成為新北市買氣最熱的捷運站。而板橋區共進榜 3 站，包括新埔、新埔民生與江子翠站。陳金萍說明，這些站點位於通往雙北核心區的黃金軸線上，無論台北車站或板橋車站皆可快速抵達，加上鄰近重劃區建案持續開發，住宅選擇多元，因此成為熱門選擇。

在 2025 年熱銷捷運站中，新北投站和淡水站平均總價分別為 1418 萬元和 653 萬元，是雙北價格最親民的捷運站。陳金萍解釋，這兩站因距離市中心較遠，房價較低，吸引追求生活品質但預算有限的自住族群，而新北投站周遭即為北投區的生活中心，生活機能完整，也不乏有低總價產品；淡水站則因近期淡江大橋、淡海輕軌、淡北道路等重大交通建設發酵帶動買氣。

2025 年房市在政策緊縮下回歸理性，陳金萍總結，捷運宅因交通與生活機能優勢，持續吸引自住買盤關注。不過購屋族應依自身條件與實際需求審慎評估，才能找到真正符合需求的理想住宅。

 


