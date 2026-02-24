〈房產〉2025全台預售屋寫下5年低量年減68% 雙北人氣明顯優於中南部
鉅亨網記者張欽發 台北
房仲業者統計近 5 年全台預售揭露狀況，這波預售景氣最高峰落在 2024 年，總共揭露了 13 萬件，不過 2025 年大幅萎縮至 4.2 萬件，年減幅達 68%，也是預售即時揭露以來的新低量，若以區域表現來看，雙北相對還能維持人氣，至於近年高科技帶動的房市熱區，則已進入房價高漲過後的盤整期。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，雙北市早期是房市領頭羊，但雙北以外的區域在半導體業投資等利多帶動下，房價漲幅把雙北拋在身後，不過漲多就是最大利空，當房價短期快速大漲過後，在政策引導之下，市場已經沒有不買會更貴的預期，非自用退場自用買盤也顯得猶豫，因此去年雙北以外量縮幅度比雙北明顯，雙北則是還有自用撐盤，加上去年北市還有輝達議題帶動區域買氣，預售市場還能維持一定量能。
依統計顯示，雙北市預售這波明顯表現較為穩定，台北市 2025 預售揭露 4115 件，年減幅僅 38%，新北市預售揭露 9611 件，年減幅僅 49%，相比之下，中南部（台中、台南、高雄）與新竹的年減幅都在 7-8 成。說明在預售買氣退潮、信用管制收緊時，「蛋黃區」的保值性與剛性需求發揮了支撐作用。
至於 2024 年中南部的預售買氣暢旺，台中 2024 揭露高達 2.6 萬件，新竹、台南與高雄市，都受到科技業投資加上新青安後的房市熱潮，預售交易在 2024 年寫下 4 年新高，當政策如房貸緊縮、第七波信用管制精準打擊非自用行為時，買氣觀望狀況也最為顯著。
曾敬德表示，面對景氣快速轉變，房市轉為個案表現，現在要很多優點的案子才容易順銷，包括價格合理、捷運站、平面車位、一定規模的基地、品牌建商，甚至有些還會搭配容易付款的方式吸引消費者，開發商現在不僅是要想辦法端出牛肉，現階段還相當考驗開發商的籌資能力。
