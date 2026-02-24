〈房產〉2025全台預售屋寫下5年低量年減68% 雙北人氣明顯優於中南部

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-24 15:16

房仲業者統計近 5 年全台預售揭露狀況，這波預售景氣最高峰落在 2024 年，總共揭露了 13 萬件，不過 2025 年大幅萎縮至 4.2 萬件，年減幅達 68%，也是預售即時揭露以來的新低量，若以區域表現來看，雙北相對還能維持人氣，至於近年高科技帶動的房市熱區，則已進入房價高漲過後的盤整期。

2025全台預售屋寫下5年低量年減68%，雙北人氣明顯優於中南部，圖爲示意圖。(鉅亨網記者張欽發攝)

‌



依統計顯示，雙北市預售這波明顯表現較為穩定，台北市 2025 預售揭露 4115 件，年減幅僅 38%，新北市預售揭露 9611 件，年減幅僅 49%，相比之下，中南部（台中、台南、高雄）與新竹的年減幅都在 7-8 成。說明在預售買氣退潮、信用管制收緊時，「蛋黃區」的保值性與剛性需求發揮了支撐作用。

至於 2024 年中南部的預售買氣暢旺，台中 2024 揭露高達 2.6 萬件，新竹、台南與高雄市，都受到科技業投資加上新青安後的房市熱潮，預售交易在 2024 年寫下 4 年新高，當政策如房貸緊縮、第七波信用管制精準打擊非自用行為時，買氣觀望狀況也最為顯著。