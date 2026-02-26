三洋實業與麗明營造合作拿下高雄白埔產業園區133億元開發標案

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-26 18:47

三洋實業 (1472-TW) 今 (26) 日公布與麗明營造共同參與取得高雄市政府委託公民營事業辦理「白埔產業園區」標案，此一開發案主辦單位為高雄市經發局，開發總金額為 133 億元，三洋實業占比 50％，開發時程預計 2026-2030 年。

三洋實業宣布與麗明營造合作拿下高雄白埔產業園區133億元開發標案。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，三洋實業將依此一開發案進度陸續認列營收，將為公司增添營運成長新引擎，使未來 3-5 年營運能見度相對明確。

此一開發案，主要為滿足半導體先進製程企業之需求，高雄市經發局依「產業創新條例」選定高雄市岡山區及橋頭區之白埔農場作為「白埔產業園區」之基地範圍，面積約 88.73 公頃，目前已通過環境影響評估及都市計畫變更，預計 2026 年公共工程與廠商廠房同步施工。

未來將提供優良產業用地，吸引半導體廠商擴廠投資，強化南部半導體材料 S 形廊帶之發展，並引領高雄市產業朝高值化方向發展與深化產業發展根基，其規劃 53 公頃產專區，產值預估達 3000 億元，進而促進地方整體經濟繁榮與提供充足之就業機會。

三洋實業 2021 年成功轉型營造業，旗下控有甲級營造廠上鋌營造公司，集團陸續完成高雄、台南、屏東等政府新建公共工程標案，加上在建太陽能工程、社會住宅、水利工程等多元營建業務，繳出 2025 年全年合併營收 36.43 億元，創下年度歷史新高，年增率高達 56％，前三季淨利 2.68 億元，推升前三季每股純益高達 5.1 元，已賺贏歷年全年。