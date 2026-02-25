鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-25 11:08

台北市最新的租賃豪宅排行榜出爐，房仲業者統計實價登錄，台北市 2025 年十大豪宅租金排行榜中，由信義區僅租不售的飯店式管理豪宅「新光信義傑仕堡」，以單月租金高達 78 萬元的驚人天價奪下榜首。信義區是豪宅客群首選，10 大租賃豪宅有四名在信義區。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，相較於購買，如果想要擁有更多彈性，承租豪宅反而是新顯學，不僅彈性高，更能以低成本享受生活品質。

根據統計，此次 2025 年十大租賃豪宅榜單，信義區無疑是豪宅客群首選，包含「新光信義傑仕堡」、「慕夏四季」、「紅典酒店式公寓」與「國家美術館」皆榜上有名。其中，榜首的「新光信義傑仕堡」3 樓戶，一次承租多戶，總面積高達 304.1 坪，總租金更是來到單月 78 萬元，創下去年租賃市場最高天價；緊追在後的是松山區的「文華苑」，以月租 53 萬元位居亞軍；第三名則是信義區「慕夏四季」，月租達 38 萬元。

賴志昶分析，對金字塔頂端族群而言，豪宅租賃市場蓬勃發展，主要有二大因素，一是受信用管制措施、限貸令等因素衝擊，豪宅市場買氣低迷，轉手難度大增情況之下，價格易出現波動，令注重資產價值的豪宅客群，較不輕易出手買房，會先選擇以租代買；二是近年來股市漲幅頗具看頭，頂端客群如追求資產靈活度，便不會將大筆現金投注在較難轉手的豪宅不動產上，但又有居住需求，則會以租賃來滿足。