鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-18 12:30

《CNBC》報導，軟體投資公司 Thoma Bravo 共同創辦人 Orlando Bravo 周二 (17 日) 表示，人工智慧 (AI) 將更快速地顛覆軟體公司，一些企業估值遭到下修「其實很合理」。

他在邁阿密舉行的 Thoma Bravo 投資人會議上受訪談到，「公開市場上有許多軟體公司將受到 AI 顛覆，這些公司原本就遲早會被改變。」

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Bravo 並未點名哪些公司應該被下調估值，或哪些企業面臨被顛覆的風險。

Thoma Bravo 是一家專注於軟體產業的投資公司，成立於 2008 年。截至去年 12 月，該公司管理資產規模超過 1,830 億美元，投資 77 家公司。

隨著 AI 模型公司推出價格更低、可能取代既有軟體服務的工具，軟體股近期遭到重挫。追蹤該產業的 iShares 擴展科技軟體產業 ETF(IGV) 自去年 9 月創下歷史高點以來已下跌約 28%。

不過，Bravo 表示，也有部分軟體公司在這波拋售中遭到「不合理」打擊，但其實是「非常優秀的企業」，在未來的代理型 AI 時代反而可能成為大贏家。

他補充稱，「這些公司受到嚴重懲罰，但其實不應該如此。」Bravo 同樣沒有點名這些公司。

另一方面，《華爾街日報》周日報導指出，Apollo Global Management 總裁 John Zito 近日批評私募股權投資公司在軟體公司估值方面存在「傲慢」。

Zito 特別提到 Bravo 在 2021 年以 64 億美元收購軟體公司 Medallia 的交易。