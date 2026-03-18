鉅亨網編譯陳又嘉
《CNBC》報導，軟體投資公司 Thoma Bravo 共同創辦人 Orlando Bravo 周二 (17 日) 表示，人工智慧 (AI) 將更快速地顛覆軟體公司，一些企業估值遭到下修「其實很合理」。
他在邁阿密舉行的 Thoma Bravo 投資人會議上受訪談到，「公開市場上有許多軟體公司將受到 AI 顛覆，這些公司原本就遲早會被改變。」
Bravo 並未點名哪些公司應該被下調估值，或哪些企業面臨被顛覆的風險。
Thoma Bravo 是一家專注於軟體產業的投資公司，成立於 2008 年。截至去年 12 月，該公司管理資產規模超過 1,830 億美元，投資 77 家公司。
隨著 AI 模型公司推出價格更低、可能取代既有軟體服務的工具，軟體股近期遭到重挫。追蹤該產業的 iShares 擴展科技軟體產業 ETF(IGV) 自去年 9 月創下歷史高點以來已下跌約 28%。
不過，Bravo 表示，也有部分軟體公司在這波拋售中遭到「不合理」打擊，但其實是「非常優秀的企業」，在未來的代理型 AI 時代反而可能成為大贏家。
他補充稱，「這些公司受到嚴重懲罰，但其實不應該如此。」Bravo 同樣沒有點名這些公司。
另一方面，《華爾街日報》周日報導指出，Apollo Global Management 總裁 John Zito 近日批評私募股權投資公司在軟體公司估值方面存在「傲慢」。
Zito 特別提到 Bravo 在 2021 年以 64 億美元收購軟體公司 Medallia 的交易。
Bravo 則對 CNBC 表示，該公司在收購時高估了 Medallia 的成長速度。他表示，「我們犯了一個錯誤，這讓我們付出了過高的價格。」
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