扶植本土供應鏈！DeepSeek遭爆拒向美晶片商公開V4模型 旨在削弱美硬體優勢

2026-02-26

中國人工智慧 (AI) 實驗室 DeepSeek 去年以低成本模型震撼全球市場，目前正準備在農曆新年後發布重大更新版本 V4，但消息人士向路透披露，DeepSeek 並未按慣例把新一代模型提供給美國晶片製造商進行效能優化，而是選擇向華為在內的中國本土供應商提供提前存取權限，打破了重大模型更新前的標準產業作法。

DeepSeek遭爆拒向輝達等美晶片商提供最新AI模型 專家指目的在扶持本土供應鏈 (圖:Shutterstock)

未向輝達、超微提供權限

DeepSeek 過去也曾與輝達的技術團隊密切合作，但消息人士表示，DeepSeek 的新模型預定農曆新年前後發表，但目前仍未向輝達與超微提供存取權，而是讓包括華為在內的中國晶片製造商，提前數周進行軟體優化。

輝達與超微拒絕評論此事，DeepSeek 與華為未回應置評請求。

研究機構 Creative Strategies 執行長 Ben Bajarin 說：「DeepSeek 對輝達與超微的通用數據加速器造成的影響微乎其微。大多數企業並未運用 DeepSeek，比較像是當成某種基準測試的模型。」隨著新的 AI 編碼工具出現，軟體與硬體磨合的時間已從幾個月縮短為幾周。

專家推測為中國政府戰略

不過 Bajarin 進一步指出，此舉可能是中國政府更廣泛戰略的一環，「目的在讓美國硬體與模型在中國處於劣勢」。

此傳言曝光之際，日前才有一名川普政府高級官員表示，DeepSeek 最新 AI 模型是透過中國一個運算叢集使用輝達最先進的 Blackwell 晶片所訓練完成的，然而此做法似乎已違反美國出口管制規定。

這名美國官員表示，DeepSeek 可能試圖移除顯示曾使用美國 AI 晶片的痕跡，並計劃對外宣稱自家模型是用華為晶片訓練完成的。

DeepSeek 模型自 2025 年 1 月爆紅以來，在開源平台 Hugging Face 上的下載次數已超過 7500 萬次，並在中國掀起一波開源模型浪潮，與美國 AI 實驗室競爭。過去一年發布的模型中，中國模型在該平台的下載量已超越其他國家。

隨著中國開源模型迅速崛起，有關華府是否應向中國出口先進 AI 晶片的辯論也加劇。美國去年允許輝達 H20 及超微 MI308 晶片恢復出口中國，但對更先進處理器的出口許可仍有限制。目前尚不清楚，DeepSeek 是否已獲准採購相關美國晶片。