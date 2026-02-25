鉅亨網新聞中心 2026-02-25 16:41

港股主要指數周三 (25 日) 漲跌不一，恒生指數全日收報 26765.72 點，上漲 174.45 點，漲幅 0.66%，國企指數漲 0.30%，報 9034.75 點，恒生科技指數跌 0.19%，收報 5260.5 點。大市全日成交額達 2367.65 億港元，較上一交易日的 2509.92 億港元略有縮減。

今日市場的焦點在匯豐控股 (00005-HK)，受惠於中午公布的業績超出市場預期，股價大漲 5.47%，收報 142.7 港元，單日成交額逾 61 億港元，成為帶動恒指上揚的主要動力。

此外，受政策利好刺激，房地產板塊表現活躍。上海發布「滬七條」進一步放寬住房限購政策，帶動內房股拉升，龍湖集團漲 4.60%，碧桂園漲幅更超過 6%。房地產的走強也帶動了上下游產業鏈，鋼鐵與建材水泥股齊升，重慶鋼鐵盤中一度飆漲 27%，收盤漲幅為 8.7%，海螺水泥大漲 5.53%。

相對而言，AI 應用及半導體存儲概念股今日集體回調。商湯 - W 下跌 5.36%，智譜大跌 10.75%。半導體板塊走低，主要受香椽做空閃迪（SanDisk）消息的影響，市場擔憂存儲周期即將見頂，天數智芯跌超 7%。