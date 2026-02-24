袁志峰 2026-02-25 04:50

今日推介 - 南方恒生科指 (3033, $5.145), 目標價 $5.70, 止損價 $4.95

1) 股市前景

‌



周二港股下滑，成交增加，大型科技股跑輸大市，南向資金維持淨買入。受期指周四結算影響，近日港股波動較大，但恒指跌穿 26000 點的機會不大，建議長線投資者積極加倉。今日將公布滙豐 (5) 業績及香港財政預算案，預期對港股有正面影響。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指低開 168 點，已是全日高位，隨後輾轉下滑，午後最多曾跌 601 點至 26481 點，尾市跌幅收窄，收報 26590 點，跌 491 點或 1.8%。成交額按日增 45% 至 2510 億元，1 月份日均成交額 2721 億元。

港股通南向資金淨買入約 31 億元。南方恒生科指 (3033)、美團(3690) 及小米 (1810) 錄得 15.8、6.8 及 4.4 億元淨買入。泡泡瑪特 (9992)、中海油(883) 及騰訊 (700) 錄得 2.1、1.0 及 0.9 億元淨賣出。2 月以來累積淨買入約 870 億元，1 月淨買入約 690 億元。

恒指跌 1.8%，成份股 18 升 69 跌 1 持平。萬洲國際 (288) 漲逾 4%，為升幅最大藍籌。恒基地產 (12) 及華潤啤酒 (291) 漲逾 2%。長江基建 (1038)、港鐵(66) 及中石化 (386) 漲逾 1%。中生製藥 (1177)、翰森製藥(3692) 及中國人壽 (2628) 跌逾 6%，為跌幅最大藍籌。泡泡瑪特 (9992) 及石藥集團 (1093) 跌逾 5%。藥明康德 (2359) 及中國平安 (2318) 跌逾 4%。中國宏橋 (1378)、信達生物(1801)、金沙中國(1928)、周大福(1929) 及龍湖集團 (960) 跌逾 3%。中銀香港 (2388)、長和(1)、農夫山泉(9633)、銀河娛樂(27)、吉利汽車(175) 及藥明生物 (2269) 跌逾 2%。

恒生科指跌 2.1%，收報 5270 點，成份股 4 升 26 跌。大型科技股跑輸大市，阿里 (9988)、小米(1810)、快手(1024) 及百度 (9888) 跌逾 2%，騰訊 (700) 及美團 (3690) 漲逾 3% 及 4%。金蝶國際 (268) 跌逾 7%，為跌幅最大成份股。商湯 (20) 及騰訊音樂 (1698) 跌逾 5%。金山軟件 (3888) 及攜程 (9961) 跌逾 4% 及 3%。中芯國際 (981)、阿里健康(241) 及京東健康 (6618) 跌逾 2%。華虹半導體 (1347) 漲逾 3%，為升幅最大成份股。聯想 (992)、小鵬汽車(9868) 及蔚來 (9866) 漲逾 1%。

板塊方面，建材股逆市上升。中國建材 (3323) 及華潤建材 (1313) 漲逾 10% 及 2%。大型科技、軟件、內險及券商股跑輸大市，跌幅居前。金蝶國際 (268) 跌逾 7%，中國軟件 (354) 及金山軟件 (3888) 跌逾 5% 及 4%。中國人壽 (2628) 跌逾 6%，中國平安 (2318) 及中國太保 (2601) 跌逾 4%。中國銀河 (6881) 跌近 6%，中金公司 (3908) 及國泰海通 (2611) 跌逾 4%。

周二上証指數高開 1.2%，已接近全日高位，隨後升幅收窄至 0.6%，中段漲幅再次擴大至 1.2%，午後窄幅震盪，收報 4117.41 點，升 0.9%。深証成指升 1.4%。科創 50 指數跌 0.3%。滬深兩市總成交約 22000 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 2200 億元，1 月份日均成交額約 30100 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

內地 2 月 LPR(貸款市場報價利率) 維持不變。人民銀行公布 2 月 LPR 顯示，一年期 LPR 維持 3 厘；5 年期以上 LPR 維持 3.5 厘。(信報)

美國貿易政策不明朗重燃，美元受壓，人民幣呈強，人民幣兌美元在岸價 (CNY) 升穿 6.89，收升 265 點子，創 2023 年 4 月 20 日以來新高。(信報)

4) 個股訊息