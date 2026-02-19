袁志峰 2026-02-20 04:50

今日推介 - 中國移動 (941, $78.4), 目標價 $86.0, 止損價 $75.5

1) 股市前景

周一港股上揚，成交偏低，金屬股跑贏大市，港股通暫停交易。外圍股市於春節期間做好，預期周五港股可延續升勢。

2) 上日中港股市況總結

周一港股半日市，恒指低開 66 點，早段最多曾跌 185 點，隨後輾轉上揚至收盤，最多曾漲 167 點，收報 26706 點，升 138 點或 0.5%。成交額按日減 67% 至 850 億元，1 月份日均成交額 2721 億元。港股通交易暫停。

恒指升 0.5%，成份股 64 升 22 跌 2 持平。紫金礦業 (2899) 漲逾 4%，為升幅最大藍籌。中國宏橋 (1378)、中海油(883) 及創科實業 (669) 漲逾 3%。友邦保險 (1299)、金沙中國(1928)、新奥能源(2688) 及東方海外 (316) 漲逾 2%。中國人壽 (2628)、周大福(1929) 及農夫山泉 (9633) 升近 2%。泡泡瑪特 (9992)、翰森製藥(3692)、藥明生物(2269)、中信股份(267)、中國神華(1088)、中石化(386) 及中石油 (857) 升逾 1%。滙豐 (5) 跌逾 1%，為跌幅最大藍籌。

恒生科指升 0.1%，收報 5360 點，成份股 18 升 9 跌 3 持平。大型科技股漲跌不一，百度 (9888) 升逾 1%。騰訊音樂 (1698) 及同程旅行 (780) 升逾 4% 及 2%，為升幅最大成份股。海爾智家 (6690)、美的集團(300)、舜宇光學(2382) 及華虹半導體 (1347) 升逾 1%。零跑汽車 (9863) 跌近 3%，為跌幅最大成份股。

板塊方面，餐飲股逆市下跌，百勝中國 (9987) 跌逾 4%。黃金、礦產、石油、電池及航運股跑贏大市，漲幅居前。紫金礦業 (2899) 升逾 4%，招金礦業 (1818) 及山東黃金 (1787) 升逾 3%。洛陽钼業 (3993) 升逾 6%，五礦資源 (1208)、中國鋁業(2600) 及江西銅業 (358) 升逾 3%。中海油 (883) 升逾 3%。贛鋒鋰業 (1772) 及天齊鋰業 (9696) 升逾 4% 及 3%。東方海外 (316) 及中遠海控 (1919) 升 2%。

春節假期，周一 A 股休市。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國商務部經濟分析局和統計局公布，去年 12 月貿易赤字擴大 32.6%，至 703 億美元，市場預測貿易赤字將收窄至 555 億美元。去年全年貿易赤字縮減 0.2%，至 9015 億美元；其中，商品貿易赤字擴大 2.1%，至創紀錄的 1.24 萬億美元。(信報)

4) 個股訊息