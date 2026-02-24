〈房產〉全台2025十大逆勢交易成長生活圈 新北蛋黃區拿下半數席次

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-24 14:27

2025 年房市交易量較 2024 年出現明顯萎縮，在量縮的交易格局中仍有少數區域逆勢突圍，根據市調機構統計，全台共有 10 大生活圈 2025 年交易量呈現成長。值得關注的是，上榜區域全數位於蛋黃區，其中並由新北市更奪下半數以上席次，也顯示市中心地段的抗壓性最為顯著。

新北中和的遠東世紀廣場科學園區生活圈2025年交易件數大成長。(圖：591房屋交易網提供)

591 房屋交易網分析，在信用管制與房貸緊縮的雙重壓力下，市場已告別全面上漲，回歸基本面。能在此時逆勢成長的區域，多具備產業人口支撐、重大建設利多、品牌建商加持或價格優勢等四大關鍵。這也顯示未來房市走向將更趨於個案表現，自住與長期置產需求將高度向具備硬實力的精華地段靠攏。

統計 2025 年成交量增幅最多的生活圈，第一名為新北中和的遠東世紀廣場科學園區，2024 年成交量僅 221 件，2025 年大幅攀升至 864 件，年增 3 倍，成長幅度居冠。區域受惠新建案「大同新紀元」成交帶動，共挹注 700 筆以上成交量，該區具就業人口支撐，加上新建案長年供給量少，即便整體市場降溫，仍吸引自住與置產族群進場。

第二名為台南東區平實重劃區，2025 年成交量 376 件，較 2024 年翻倍成長。該區坐擁精華地段，緊鄰南紡購物中心商圈，並受惠捷運藍線及平實轉運站建設題材，成交價坐 5 望 6，區域受到新建案「國城寶實」交易帶動，使該區在南台灣買氣普遍收斂之際，仍展現穩定成交動能。

接著則是新北新店的新和生活圈，2025 年成交 190 件，較前年成長逾 8 成。該區位於中和與新店交界，6 字頭房價相對具優勢，吸引周邊外溢買盤。而桃園樹仁生活圈則以 5 成的年增幅名列第四，2025 年成交件數 188 件，該區未來有捷運綠線行經，區域受惠桃合特區新案成交帶動，4 字頭親民價格成功吸引首購族目光。

而在台中西區勤美草悟道生活圈 2025 年成交量 380 件，成長逾 3 成，這區屬台中精華地段，自住與高資產族群支撐力道穩健；即使市場修正，交易量仍穩步成長，房價更衝上 6 字頭，展現核心區抗跌特性。

第六、第七名則是分別位於板橋的江翠北側重劃區 G 區與溪崑生活圈，2025 年交易量年增約 3 成，江翠北側長期為新北推案熱區，距北市僅一橋之隔，在新建案的成交帶動下交易熱絡，而溪崑生活圈位於板橋、樹林、新莊交界，5 字頭房價相對具競爭力，在自住需求撐盤下維持交易量成長。

南部方面，高雄市新興區美麗島生活圈 2025 年成交量達 672 件，年增逾 2 成。該區受惠新建案「中山鉑悦」交易帶動，區域擁有雙捷運交會優勢與市中心機能，具備交通與商業題材支撐，在高雄整體房市降溫下展現抗跌量能。