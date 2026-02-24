〈房產〉中壢、桃園都不是2025年桃園熱門購屋路段 交易焦點在這一區

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-24 12:54

房仲業者整理聯徵中心 2025 年前三季數據，統計桃園市熱門交易路段，其中第一名超乎大眾想像，並非落在桃園區、中壢區等民眾熟悉的人口密集區，而是「楊梅區金溪路」以 293 件拔得頭籌，平均鑑估值僅 1104 萬元，也是前 10 名中最親民路段。

桃園小檜溪區段交屋熱。(鉅亨網記者張欽發攝)

而第二名「龜山區文桃路」以 283 件緊追其後，平均鑑估值也在 1250 萬，「桃園區朝陽街」則以 276 件拿下第三名，平均鑑估值高達 2,382 萬元。

台灣房屋埔心直營店店長何淑媚表示，「楊梅區金溪路」奪下桃園市成交量冠軍，主要因新建案「月沐青」、「櫻花旭」、「宜誠阿麗拉」進入交屋，價格親民，總價介於 850-1100 萬之間的兩房或三房，符合新青安購屋需求。她指出，金溪路位處農業區與住宅區交界，早期建商取得土地成本較低，進而帶動新案價格更具競爭力，目前新建案單價約落在 23-26 萬元，對自住買方具高度吸引力。

何淑媚進一步指出，除了價格優勢之外，金溪路也具備良好的就業與交通支撐：周邊鄰近平鎮工業區、烏樹林工業區、龍潭科學園區等多個產業聚落，帶來穩定居住需求；同時車程約 5 分鐘即可上交流道銜接國道一號，通勤便利性加分，包含寶佳、宜誠、君邑等知名建商近年相繼進場布局，後續發展潛力仍值得關注。

熱門路段前十名，不乏集中在龜山、蘆竹、八德和大園等中低單價區，而傳統房市熱區中壢，僅「松義路」「松勇路」兩路段，桃園區僅「朝陽街」一路段上榜，其平均鑑估值高達 2382 萬元，放眼本次統計前 10 名中唯一突破 2000 萬元門檻的路段，呈現典型「價量皆高」的核心地段特徵。

台灣房屋新埔藝文店店長凌嘉妍指出，朝陽街橫跨桃園車站站前商圈及小檜溪重劃區二大區域，具備商業機能成熟、生活便利、和交通節點集中的優勢。