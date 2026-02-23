〈房產〉全台空屋率刷15年來新高 5年內新成屋空屋率呈現逆勢減少

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-23 12:23

根據最新低度使用住宅統計，去年上半年低度使用住宅比率 10.43%，年增 1.11 個百分點，寫下近 15 年來高紀錄，也是統計以來的次高紀錄，不過 5 年內的新成屋空屋率反而下滑，顯示新的房子實際居住需求穩定，但去年上半年景氣表現欠佳，可能一方面換屋族入住新房屋，但市場交易下滑也導致空屋增加。

全台空屋率刷15年來新高 5年內新成屋空屋率呈現逆勢減少。(鉅亨網記者張欽發攝)

統計顯示，全台低度使用 (用電) 住宅比率，以整體長期趨勢觀察，2009 年低度使用住宅比率 10.68%，為統計以來的相對高點，之後呈下降趨勢，2021 年下半年達到長期低點的 8.66%，之後開始緩步上升。2025 年上半年低度使用住宅比率 10.43%，為統計以來的次高點。

統計各坪數區間，全台以「20 坪以下」比率 19.26% 最高，其中，除台北市 (12.40%)、新北市 (14.24%)、 連江縣 (15.03%)、新竹市 (17.59%) 及新竹縣 (18.08%) 以外，其餘各縣市比率均大於 20%。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，2024 第四季到 2025 年第一季新成屋完工約 8.5 萬戶，不過屋齡 5 年內的空屋率逆勢減少，推估入住自用佔有相當比例，但換屋後可能導致原本住宅空置，加上景氣表現欠佳，交易量縮後導致整體空置率拉高，長期來看空屋率攀升後，對於房價多少都會產生抑制效果，空屋率增加可能也與房貸政策緊縮有關。