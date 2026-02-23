鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-23 12:11

馬年開工日，不動產業的開工狀況恐將面臨調節。內政部最新資料顯示，2025 年全年住宅開工宅數 12.7 萬宅，較前一年減少約 2%，為近 6 年新低，意味著不動產開發市場因應政策與景氣變化，已從源頭的開工量進行調整，2026 年的市場供給量也趨向保守，不過房市利空出盡，近年遞延的需求買氣可望在今年逐漸回歸。

台灣房屋集團副總裁周鶴鳴今 (23) 日指出，去年房市受政策抑制，2025 年全台買賣移轉棟數約為 26.1 萬棟，創下近 9 年新低。不過從經濟結構來看，整體經濟呈現「K 型復甦」，高資產族群資金充沛，置產動能相對穩定，青年族群則受到新青安政策時效影響，預期 2026 年 7 月政策到期前，新青安優惠效應，將使首購形成短期支撐。打炒房政策的利空已逐步被市場消化，過去因政策與利率環境而延後進場的買氣，正逐漸累積成潛在需求。在通貨膨脹貨幣貶值的預期下，實體資產的保值需求將重新抬頭，不動產仍具長線吸引力。

在產業面上，周鶴鳴指出，全球供應鏈重組持續進行，台灣製造業升級與產業鏈調整，帶動工業地產與廠辦市場出現換手潮，部分企業透過處分資產活化資金，也讓工業不動產成為下一波結構性焦點。同時，產業過度集中於科技股，使金融市場風險提高，部分股市資金開始轉向實體資產配置，房市再次成為資金避風港選項之一。

就政策面而言，周鶴鳴認為，央行利率政策短期內不易鬆動，房市走勢並非由單一利率決定，而是取決於整體家庭資產結構與財富累積速度。值得關注的是，危老重建條例修改立法後，不但解決老舊建物安全問題，政府政策積極推動下，也能帶動內需經濟成長，其中危老整合、建築經理、全案管理等，為不動產創造結構性成長動能。

從社會層面的角度來看，單身人口與小家庭比例持續上升，居住需求正快速轉向「機能型、安全型、小宅化」，捷運宅、都會小坪數、管理完善的新型社區，將是未來主流產品，也將重塑建商產品規劃與市場供給方向。