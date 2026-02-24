鉅亨網編譯羅昀玫 2026-02-24 13:00

美國總統川普在最高法院否決其「全面性」關稅後，迅速改推為期 150 天的全球 15% 關稅，新政策上路再度攪動全球貿易版圖，市場觀察指出，此舉意外重分關稅負擔，形成新的贏家與輸家。

川普新一輪15%全球關稅的贏家與輸家(圖：REUTERS/TPG)

據外媒報導，過去一年曾向川普做出讓步、成功談得較低稅率的國家，這次反而面臨關稅上調；相對地，先前多次遭點名施壓的國家，短期內則獲得一定程度的緩解。

贏家 (關稅壓力相對下降)

• 中國：整體關稅率估由約 37% 降至 30%

• 巴西：稅率約由 26% 大幅降至 12.8%

• 加拿大：芬太尼相關關稅取消，對美出口壓力減輕

• 墨西哥：同樣受惠於相關關稅撤除

• 印度：整體有效稅率預計下滑

• 印尼：稅負預計下降

• 越南：稅率有望回落

輸家 (關稅壓力上升或優惠被抹平)

• 英國：整體有效稅率估由 8.3% 升至 10.3%

• 歐盟多國：面臨約 1 個百分點以上上調 (義法)

• 澳洲：為可能升稅國之一並已表達關切

• 新加坡：先前優惠稅率面臨上修

• 南韓：低稅率優勢被削弱

• 日本：同樣面臨上調壓力

整體來看，美國平均關稅水準雖預計下降，但各國實際衝擊差異明顯。

英國、澳洲與義大利已為稅率可能上升表達關切並提出抗議。其中英國原先談得約 10% 關稅水準，但 Global Trade Alert 估算，新架構下其整體有效稅率將由 8.3% 升至 10.3%。歐盟方面，法國與義大利等國也面臨約 1 個百分點以上的上調壓力。

在亞洲，新加坡、南韓與日本因先前取得較低稅率，如今同樣可能被上修。歐盟執委會週末發布聲明，要求美方遵守既有協議並提供「完整明確」說明。

歐盟週一正式同意凍結去年達成美歐協議的批准計畫。歐洲議會貿易委員會主席朗格 (Bernd Lange) 此前建議，暫停既有協議的批准程序。

相較之下，部分過去與華府摩擦較深的國家反而暫時受惠。

Global Trade Alert 指出，中國整體關稅率可望由約 37% 降至 30%；巴西也因先前「緊急」關稅被撤除，稅率將由約 26% 大幅降至 12.8%。印度、印尼與越南等國整體稅負亦預計下滑。

北美方面，加拿大與墨西哥因芬太尼相關關稅被取消，對美出口壓力同步減輕。不過，由於多數北美商品原本已在《美墨加協議》(USMCA) 架構下享有低關稅，短期實質影響可能有限。

政策機制方面，川普此次改依《1974 年貿易法》第 122 條課徵關稅，該條款要求措施須以「非歧視性」方式適用，並將稅率上限設為 15%。Tax Foundation 估算，新關稅在未來五個月帶來的收入，約為先前依《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 徵收關稅的七成。

耶魯預算實驗室測算，美國整體有效關稅率在裁決前約為 16%，IEEPA 關稅被撤後降至 9.1%，待新一輪全球關稅生效後，預計回升至約 13.7%。