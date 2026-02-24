鉅亨網新聞中心 2026-02-24 10:17

前言：美元霸權的鬆動與資金的焦慮

進入 2026 年，市場的風向已經變了。

回顧今年 1 月份，全球市場出現了一波暴力的拉升行情，背後一個更為核心的宏觀敘事正在確立——全球市場對於「弱勢美元」的預期，以及美元購買力下降的事實，已成為持續存在的共識。

回顧過去幾年，美元基本上就是市場的「長勝軍」。在那個高利率的時代，多數的央行、投資銀行，在美元強勢的過程中，都會毫不猶豫地把資產配置在美元上。邏輯很簡單，一個國家貨幣強利率高，投入能享受到「匯率上漲」與「利率加成」的雙重優勢。這就是所謂的「貨幣平價理論」。

但從 2023 到 2025 年，當市場開始預期聯準會（Fed）進入降息循環，甚至正式啟動降息時，資金開始從美元流出

進入 2026 年後，這個態勢更加明顯。我們看到美元指數好一陣子都站不上 100 大關，這讓我們不禁要問一個嚴肅的問題：在美元指數弱勢的狀態下，還要持有那麼多美元嗎？如果不持有，或是手中持有相對多的美元卻沒有做避險，我們的資產是否正在縮水？

美國基準利率 VS 美元指數

壹、 債匯雙殺的困境：為何持有美元不再安穩？

回顧 2025 年，當時聯準會啟動降息後的循環，市場出現了兩極分化的態勢。

一方面，許多人認為在降息過程中，聯準會應該會快速降息，導致美國公債殖利率快速下降。按照教科書邏輯，持有債券應該會有資本利得（價差）出現。

但我們走過 2024、2025 年，事實擺在眼前：聯準會這兩年雖然在降息，但每到下半年，特別是第四季，美國十年期公債殖利率卻是不降反升。這導致了一個尷尬的局面——持有美元債券的投資人，期待的債券價格大漲並沒有發生。

更慘的是，對於非美國投資者（他國投資者）而言，如果你持有美元資產去做債券投資，你正面臨利率匯率「兩頭輸」。

美國基準利率降但長天期公債殖利率反升

進入 2026 年，這個態勢更加明顯。美元指數不只站不上 100，甚至 100 這個關卡已經變成了一個沈重的壓力區。如果這種「一底比一底低」的弱勢狀況持續產生，你就應該好好考慮，是否要對美元資產進行對沖（Hedging）。相對於直接做空美元指數，市場上較多的方式是選擇流動較好的歐元（EUR）與日圓（JPY）。

既然提到了歐元，我們就不得不提歐洲央行的動向。

目前看來，歐洲央行極有可能在 2026 年停止降息，甚至出現升息的動作。反觀美國，聯準會還在降息循環中慢慢磨。這就產生了一個關鍵的變化：美歐之間的「利差」與「價差」預期，正在縮小。

美歐利差快速縮小

市場資金是非常敏感的。當它發現美元比較弱，且美歐利差不再擴大時，資金就會從美元回流到歐元區。這也是為什麼我們看到歐元兌美元的價格，從 2025 年初的一比一（Parity），一路被觸底慢步拉抬。

到了 2025 年底，歐元兌美元大約漲了一成五到一成八，來到了 1.18 左右的位置。進入 2026 年後，由於美元持續弱勢，歐元兌美元的價格仍然持續上漲。

在操作上，一旦歐元佔美元指數權重高達六成左右，如果你不想直接做美元指數的相關產品，轉而操作「歐元期貨」是一個非常好的選擇。

目前市場比較流行、流動性也不錯的，就是 微型歐元期貨（Micro EUR/USD）。這一跳（Tick）代表 1.25 美元。

既然趨勢已經形成——也就是歐元因紛紛擾擾而下跌時，逢回就是做多，這相對來說是一個不錯的選擇。尤其當歐洲央行的降息預期已經反應完畢，甚至轉為升息，而美國還在降息時，歐元在 2026 年上半年的走勢，極大概率是易漲難跌。

歐元價格穩健往上

除了歐元，今年度的日圓也相當精彩。

近期日本政壇的高市早苗在選舉上大獲全勝，很多人說這是安倍經濟學的延伸，預期日本會繼續走寬鬆政策。因此，從 2025 年開始，市場就一直有個聲音：日銀（BOJ）應該會持續升息。

日圓貶值有利日股持續上漲

因此，在日圓的觀察上，如果以美元兌日圓（USD/JPY）的報價來說，2026 年初的波動開始加劇。低點大概來到 152，高點接近 159 到 160。

在這種上下波動較大的大區間格局下，有兩個思考方向建議給投資人：

區間反向操作： 如果你認為日圓是弱勢的（維持寬鬆），當日圓轉強（USD/JPY 數字變小）接近 150、152 時，你可以考慮做「貶日圓」（買進 USD/JPY，或放空日圓期貨）。 反之，如果日圓貶值過多（USD/JPY 來到 160 高檔），考量到美日關係以及日本不希望貨幣崩盤，這時再去追空日圓風險太大，反而應該反向操作。 資產避險（Hedge）： 現在網路上很多網紅、名人都跑去日本買房，投入大量資金換日圓。但必須提醒，如果你持有日本資產，你必須要做「貶值上的避險」。 那個避險策略很簡單：你只要放空日圓期貨就好了。現在芝商所（CME）也有推出微型日圓期貨。

特別提醒： CME 的外匯期貨報價邏輯是「日圓兌美元」（JPY/USD），也就是「1 日圓換多少美元」，這與我們習慣的「1 美元換多少日圓」（USD/JPY = 155）是倒數關係。 所以，當看到日圓期貨價格上漲，代表日圓升值；日圓期貨價格下跌，代表日圓貶值。這點很多投資人一開始會不習慣。

總結來說，日圓目前的策略最好是把它當作「上下兩條線」來防守，進行來回操作。既然高市經濟學希望日圓維持相對弱勢，那麼期待日圓一路升值到 100 是不切實際的；同樣的，期待它崩盤到 170、180 也不太可能。在這個大箱型中，利用微型期貨進行區間操作，是目前投行預估勝率較高的策略。

肆、 為什麼是微型期貨？

最後，我們要談談工具的選擇。

一般投資人（甚至是所謂的小資族），在歐元便宜時想去歐洲玩，在日圓便宜時想多買點日圓。但老實話，以歐元和日圓現在的利率來說，幾近於零（或是極低）。但如果使用 CME 的微型期貨就有以下好處:

規格親民 流動性穩健 資金效率：

結語：多空沒有絕對的對錯，單看部位建立的價值與意義。

作為一個聰明的投資人，你不用一次拿出一大筆錢梭哈（All-in），也不用真的換成現鈔壓在枕頭下。透過芝商所（CME）的微型期貨交易，不管是微型日圓還是微型歐元，你不用大資金，就能在市場上由「被動承受匯率風險」轉為「主動管理資產波動」。