鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-02-23 15:50

受美國貿易政策不確定性以及美元走軟的推動，周一 (23 日) 倫敦金屬交易所 (LME) 銅價連續第二天上漲，朝著每噸 13000 美元的整數關口邁進。

截至台北時間周一上午 10:36，3 個月期銅上漲 0.2%，觸及每噸 12983 美元。在其他金屬方面，市場表現分歧，鋅價保持平穩，而錫價則上漲 0.6%。

此次銅價走強的主要動力之一來自於美元的下跌。由於美國資產表現普遍疲軟，導致美元匯率走低，進而提振了以美元計價的大宗商品吸引力。

背後更深層的原因在於美國貿易政策的重大轉折。美國最高法院上周裁定川普總統利用緊急權力設定對等關稅為違法，這迫使行政部門轉向替代方案。目前，川普已宣布將對全球課徵 15% 關稅。

根據摩根士丹利分析，這項政策變動可能導致美國對中國商品的平均關稅從 32% 調降至 24%。雖然這對於中國的金屬密集型出口商而言是一項利多，但分析師也提醒，隨著貿易政策的持續演變，這種緩解情緒可能只是暫時的。

銅價自去年 1 月創下歷史新高以來，一直維持在高位盤整，主要受到美國貿易政策頻繁變動、礦場供應中斷，以及能源轉型推動消費成長預期的多重影響。

然而，市場仍面臨潛在的壓力。高關稅通常會削弱全球經濟增長，進而抑制對大宗商品的需求。目前投資者正屏息以待中國交易員在農曆新年假期後的歸位，中國市場預計將於周二重新開市。