鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-24 05:00

根據民調機構 RealMeter 最新調查，南韓總統李在明施政最新滿意度達 58.2%，連四周攀升，好評度較元月上升 1.7 個百分點，負評率同步下降至 37.2%。分析指出，股市強勢表現與政府房市調控政策成為支持率回升的關鍵推手。

南韓KOSPI指數飆破5900點+房市政策受好評 李在明支持率連四周上升(圖:shutterstock)

南韓綜合股價指數 (KOSPI) 今(23)日開盤後首度漲破 5900 點大關，年內漲幅達 40%，自李在明去年 6 月上任以來累計上漲 117% 左右，遠超其競選時提出的「KOSPI 5000 點」目標。

這場由政策驅動的牛市背後，藏著一段鮮為人知的故事。30 年前作為散戶屢戰屢敗的經歷，讓李在明對資本市場積怨頗深。多位親近李在明的消息人士透露，李在明至今仍對早年因大股東操縱導致的巨額虧損耿耿於懷，但也是這份執念催生南韓史上最激進的金融改革。

上任後，李在明迅速推出強化董事會問責制、打擊內線交易等舉措，旨在重塑資本市場公平性。南韓執政黨共同民主黨議員 Oh Gi Hyoung 領導的特別委員會說：「政策見效速度遠超預期。」

如今，1400 萬被稱為「螞蟻軍團」的散戶視李在明為「平民英雄」，股市繁榮甚至帶動了消費者信心回升。

李在明發起的變革正動搖南韓根深蒂固的房地產崇拜。KB 證券數據顯示，房地產在家庭資產佔比高達 75% 的現況有望逆轉，金融資產配置比例可望大幅提升。

KB 證券策略師 Peter S. Kim 認為，這是未來十年最重要的經濟轉型訊號。

不過，市場狂歡背後暗藏隱憂。摩根大通分析師 Mixo Das 指出，將股指飆漲完全歸功於政策過於片面。全球 AI 熱潮帶動三星電子等科技股走強，才是本輪行情的重要推手。

更嚴峻的是，南韓家庭負債比率居全球前列，股市收益能否轉化為實際財富效應尚待觀察。

面對質疑，青瓦台回應將持續打擊市場操縱行為。李在明在內閣會議上強調：「資本市場正成為創新產業的基石。」