鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-04 15:27

受美以兩國空襲伊朗致中東局勢持續發酵影響，南韓綜合股價指數 (KOSPI) 和創業板指數 (KOSDAQ) 今(4)日連兩天暴跌，盤中均暴跌 12% 以上，觸發熔斷機制，尾盤跌幅更加大，KOSPI 重挫 12.2%，創 2001 年 911 事件以來單日最大跌幅紀錄，跌破 5100 點大關，韓元兌美元亦重貶。

《韓聯社》報導，KOSPI 今 (4) 日延續昨日大跌走勢，終場挫跌 698.37 點，收低 12.06% 至 5093.54 點，該指數昨日已大跌逾 7.24%，KOSDAQ 更狂瀉 14% 至 978 點，跌破 1000 點大關。

KOSDAQ 從上午 11 時 16 分 33 秒起、KOSPI 從上午 11 時 19 分 12 秒起分別啟動一級熔斷機制，平均長度 20 分鐘。當指數盤中價較前一交易日收盤價下降 8% 以上，且持續超過 1 分鐘時，交易所隨即啟動一級熔斷機制。

但兩大股指恢復交易後，午後跌勢持續加重，暴跌 12% 後再次觸發一級熔斷機制。

根據統計，法人機構今日淨賣超韓股 5794 億韓元 (約 3.93 億美元) 的股票，遠高於外資和散戶淨買超金額 2287.8 億和 729 億韓元股票。