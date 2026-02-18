鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-18 12:30

據《MarketWatch》報導，Infosys(INFY-US)似乎採取了「打不過就加入」策略，宣布與人工智慧 (AI) 研究公司 Anthropic 合作，協助為客戶部署 AI 代理(AI agents)。

這項宣布正值總部位於印度的 Infosys 及其他資訊科技顧問公司股價大幅下挫之際，市場擔心 AI 競爭威脅加劇，而這股憂慮在 Anthropic 推出其 Claude AI 代理的新自動化工具後更加明顯，該工具可讓企業將法律相關工作自動化。

Infosys 股價上周暴跌 12.6%，創四年來最差單周表現，本月迄今已累計下跌 16.3%。該股上周四收在 2020 年 10 月 6 日以來最低價。該股周二小幅反彈 0.2%。

Infosys 周一晚間表示，將與 Anthropic 合作，為客戶提供 AI 代理應用，首先針對電信產業的特定業務流程進行客製化部署，之後再擴展至金融服務、製造業與軟體開發等領域。

兩家公司在聲明中指出，「核心重點將放在代理式 AI 系統，其功能不僅限於回答問題，還能獨立處理多步驟任務，例如理賠處理、程式碼生成與測試，或法規遵循審查管理。」

IT 投資人一直擔心，協助客戶導入能執行業務功能的 AI 代理，就像提供工具讓企業未來不再需要 IT 顧問服務。

目前為止，隨著許多企業需要協助開發並導入 AI 代理，Infosys 的業務反而出現成長。在截至去年 12 月的會計年度第三季，公司表示正在進行 4,600 個 AI 專案，並已打造超過 500 個 AI 代理。

Infosys 執行長 Salil Parekh 表示：「AI 不僅正在改變企業，更正在重新定義各產業的運作與創新方式。我們與 Anthropic 的合作，象徵企業級 AI 發展的策略性躍進，協助組織釋放價值，變得更智慧、更具韌性且更負責任。」