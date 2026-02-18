軟體股賣壓後受惠者？分析師點名3檔資安股迎「AI大順風」

search icon



據《Yahoo Finance》報導，在 AI 驅動的軟體股拋售潮中，資安類股於 2026 年表現低迷。不過，Wedbush 分析師 Dan Ives 認為，這反而可能創造買進機會。

cover image of news article
分析師點名3檔資安股在軟體股拋售後迎「AI順風」(圖：Shutterstock)

Ives 在周二 (17 日) 發布的研究報告中寫道，「隨著 AI 應用、資料與終端設備的保護需求顯著擴大，未來幾年 AI 將成為資安產業的一大順風。」


儘管 AI 的普及引發企業軟體到房地產等多個產業商業模式的疑慮，Ives 主張，AI 驅動的威脅崛起，使得資安支出成為企業不可削減的關鍵開支。

這項看多論點基於一個嚴峻現實：駭客利用 AI 發動更快速且更精密的攻擊，迫使企業必須加大投入防禦。Wedbush 數據顯示，供應商今年將銷售目標上調最高達 30%，以因應日益強勁的需求管道。這代表即便企業整體軟體預算受到檢視，資安仍是優先項目。

儘管長期前景樂觀，投資人目前仍面臨一片慘綠。過去一個月主要產業 ETF 表現疲弱，例如 First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF(CIBR) 下跌約 9%，WisdomTree Cybersecurity Fund(WCBR) 則下滑約 5%。今年以來則分別下跌約 3% 與 7%。

多頭認為，隨著 AI 透過 API 與工作負載擴大企業「攻擊面」，這是一個世代級機會。但部分懷疑論者擔心，營收成長放緩與高估值可能拖累部分公司表現。

空方主要憂慮在於，企業預算中的「AI 稅」可能擠壓其他 IT 支出，使資安公司必須在有限資本中競爭。

科技多頭 Ives 點名三家公司為最有機會成為此趨勢下「贏家」。首先是 CrowdStrike(CRWD-US)，他稱其為產業的「黃金標準」。該公司認為，隨著駭客威脅升高，CrowdStrike 的 Falcon 平台正變得越發有效。儘管今年以來該資安公司股價已下跌約 11%，Wedbush 仍維持優於大盤評級，並給予 600 美元目標價。

第二家是 Palo Alto Networks(PANW-US)，儘管今年以來下跌逾 11%，仍是 Wedbush 在 2026 年的首選之一。Ives 認為，該公司推動的「平台化」策略，加上收購 CyberArk，將在保護 AI 資料管道方面帶來關鍵變革。此策略旨在透過整合工具組合，減少企業面對多家供應商的疲勞，分析師認為此舉有助於搶占更大企業市占。該機構給予 225 美元目標價。

最後，報告強調 Zscaler(ZS-US) 是值得持有的頂級標的，並給予 350 美元目標價。Wedbush 指出，隨著企業 AI 流量大幅增加，該公司的「零信任 (Zero Trust)」策略正帶動穩健的訂閱成長。

對投資人而言，AI 在此產業中不僅僅是流行語，而是一股強化高毛利、經常性收入模式的力量。Ives 表示，隨著攻擊生命周期從「數周縮短至數小時」，市場對自動化、AI 驅動防禦的付費意願料將持續上升，「在這個 AI 驅動的 IT 預算新世界中，強化資安支出的韌性」。


