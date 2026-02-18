軟體股賣壓後受惠者？分析師點名3檔資安股迎「AI大順風」

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-18 14:30

據《Yahoo Finance》報導，在 AI 驅動的軟體股拋售潮中，資安類股於 2026 年表現低迷。不過，Wedbush 分析師 Dan Ives 認為，這反而可能創造買進機會。

分析師點名3檔資安股在軟體股拋售後迎「AI順風」(圖：Shutterstock)

Ives 在周二 (17 日) 發布的研究報告中寫道，「隨著 AI 應用、資料與終端設備的保護需求顯著擴大，未來幾年 AI 將成為資安產業的一大順風。」

‌



儘管 AI 的普及引發企業軟體到房地產等多個產業商業模式的疑慮，Ives 主張，AI 驅動的威脅崛起，使得資安支出成為企業不可削減的關鍵開支。

這項看多論點基於一個嚴峻現實：駭客利用 AI 發動更快速且更精密的攻擊，迫使企業必須加大投入防禦。Wedbush 數據顯示，供應商今年將銷售目標上調最高達 30%，以因應日益強勁的需求管道。這代表即便企業整體軟體預算受到檢視，資安仍是優先項目。

儘管長期前景樂觀，投資人目前仍面臨一片慘綠。過去一個月主要產業 ETF 表現疲弱，例如 First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF(CIBR) 下跌約 9%，WisdomTree Cybersecurity Fund(WCBR) 則下滑約 5%。今年以來則分別下跌約 3% 與 7%。

多頭認為，隨著 AI 透過 API 與工作負載擴大企業「攻擊面」，這是一個世代級機會。但部分懷疑論者擔心，營收成長放緩與高估值可能拖累部分公司表現。

空方主要憂慮在於，企業預算中的「AI 稅」可能擠壓其他 IT 支出，使資安公司必須在有限資本中競爭。

科技多頭 Ives 點名三家公司為最有機會成為此趨勢下「贏家」。首先是 CrowdStrike(CRWD-US)，他稱其為產業的「黃金標準」。該公司認為，隨著駭客威脅升高，CrowdStrike 的 Falcon 平台正變得越發有效。儘管今年以來該資安公司股價已下跌約 11%，Wedbush 仍維持優於大盤評級，並給予 600 美元目標價。

第二家是 Palo Alto Networks(PANW-US)，儘管今年以來下跌逾 11%，仍是 Wedbush 在 2026 年的首選之一。Ives 認為，該公司推動的「平台化」策略，加上收購 CyberArk，將在保護 AI 資料管道方面帶來關鍵變革。此策略旨在透過整合工具組合，減少企業面對多家供應商的疲勞，分析師認為此舉有助於搶占更大企業市占。該機構給予 225 美元目標價。

最後，報告強調 Zscaler(ZS-US) 是值得持有的頂級標的，並給予 350 美元目標價。Wedbush 指出，隨著企業 AI 流量大幅增加，該公司的「零信任 (Zero Trust)」策略正帶動穩健的訂閱成長。