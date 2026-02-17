鉅亨網編輯林羿君 2026-02-17 13:10

隨著全球金融市場對美國政策不確定性的疑慮加深，基金經理人對美元的看空情緒已攀升至 10 多年來的最高水準。大型資產管理公司認為，美元下跌反映出投資人希望對沖美元進一步貶值的風險。

根據最新持倉數據與市場調查顯示，川普反覆無常的政策，正對美元匯率造成嚴重衝擊，美元指數在 2025 年大跌超過 9.4% 後，今年年初至今持續走弱，累計跌幅約 1.2%，一度觸及四年來的新低位 95.51。

美國銀行最新發布的調查進一步證實了這股悲觀氣氛。數據指出，基金經理人對美元的部位配置已跌至 2012 年以來最負面的水準，甚至低於去年 4 月關稅政策震盪市場時的低點。

芝商所的選擇權數據亦顯示，市場押注美元走弱的部位已全面超過看多押注，扭轉了去年第四季的局面。包含退休基金在內的大型資產管理公司正積極對沖美元進一步貶值的風險，並降低對美元資產的配置比例。

資管巨頭先鋒集團（Vanguard）分析指出，投資人正在重新審視長期以來極低的美元對沖比例，這種資產配置的重新調整已成為美元近期疲軟的關鍵推動力。

摩根資產管理則認為，雖然美國利率仍高於其他經濟體，但隨著市場預期聯準會今年將降息兩次，利差優勢正逐漸消失，美元仍有進一步走弱的空間。