鴻海攜廣宇砸11.8億元入股比利時Magnax 衝刺人形機器人應用
鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海 (2317-TW) 及旗下廣宇 (2328-TW) 今 (20) 日同步公告，以合計 3200 萬歐元 (約新台幣 11.8 億元) 取得比利時新創公司 Magnax BV 的 52% 股權；廣宇透過此次投資正式掌握人形機器人與高效能電機核心技術動力。
此次投資案中，鴻海跟廣宇分別出資 920 萬歐元及 2300 萬歐元，佔 Magnax 股權比重分別為 37.28% 與 14.91%，廣宇將以最大股東身分取得 Magnax 過半數董事席次並擁有實質控制力，協助 Magnax 進行資源整合與市場開拓。
廣宇藉由投資取得 Magnax 的無軛軸向磁通電機 (AFM) 專利技術，與傳統徑向磁通電機 (RFM) 相比，AFM 具備更高的功率密度與扭力密度，且體積更輕薄，適合空間與重量受限的人形機器人與高階工業設備，是新一代動力平台的首選。
Magnax 技術能夠有效解決傳統電機體積過大、重量過重的問題，廣宇將聚焦人形機器人髖關節與上肢等高負載關節應用，提供高扭力、輕量化的解決方案，藉此建立在機器人供應鏈中的關鍵地位。
