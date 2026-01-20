鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-01-20 18:57

鴻海 (2317-TW) 及旗下廣宇 (2328-TW) 今 (20) 日同步公告，以合計 3200 萬歐元 (約新台幣 11.8 億元) 取得比利時新創公司 Magnax BV 的 52% 股權；廣宇透過此次投資正式掌握人形機器人與高效能電機核心技術動力。

鴻海攜廣宇砸11.8億元入股比利時Magnax 衝刺人形機器人應用。(鉅亨網資料照)

此次投資案中，鴻海跟廣宇分別出資 920 萬歐元及 2300 萬歐元，佔 Magnax 股權比重分別為 37.28% 與 14.91%，廣宇將以最大股東身分取得 Magnax 過半數董事席次並擁有實質控制力，協助 Magnax 進行資源整合與市場開拓。

廣宇藉由投資取得 Magnax 的無軛軸向磁通電機 (AFM) 專利技術，與傳統徑向磁通電機 (RFM) 相比，AFM 具備更高的功率密度與扭力密度，且體積更輕薄，適合空間與重量受限的人形機器人與高階工業設備，是新一代動力平台的首選。