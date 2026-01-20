鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-01-20 19:42

廣宇 (2328-TW) 入股比利時新創 Magnax，取得無軛軸向磁通電機 (AFM) 專利技術；應用範圍不僅侷限於機器人，更可廣泛延伸至其他高階工業與載具領域，預計相關業務最快將於 2027 年起帶來顯著的營收貢獻。

廣宇表示，在全球高效能與節能需求快速提升的背景下，Magnax 的 AFM 作為平台型技術，具備跨產業複製與擴展的潛力，應用範圍包括工業用冷卻風扇、數據中心散熱系統以及其他產品應用等。

廣宇董事長李光曜表示，此次投資案標誌著廣宇從傳統線束廠邁向高階關鍵零組件供應商的重大轉型；取得下一代電機技術不僅能優化產品組合、提升毛利率，更將從被動的接單生產，轉變為提供動力系統核心解決方案的合作夥伴。