鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-23 04:00

晚上 9 點，當周邊附近的商家準備關門時，北京將台地區的美畫美甲美睫店，正在陸續迎新客進門。

剛完成一單的美甲師燦燦在客人落座後立即戴上了口罩準備開工，陳列所需的用具。王店長看了看顧客要求的款式後說：「這個款完成大概需要兩個小時，但之後可能還有客人，不一定能下班。」

據《第一財經》報導，春節前兩周，中國美甲行業迎來了一年中最旺的消費季。美團服務消費趨勢顯示，春節前兩周開始，「美髮、美甲、美睫」的搜索量增長超過 9 成。美甲的需求尤其火熱，近兩周搜索量翻倍。

2 月 11 晚間，6 位美甲師加上 6 位顧客以及等位的顧客，不到 30 平方公尺的門市人頭攢動，卻異常安靜，只能聽到搓條和打磨機的聲音。

王店長說：「日常情況美甲師會和顧客聊聊天開開玩笑，但這周是『備戰』狀態，一個接著一個服務，美甲師一方面需要集中精力，一方面也確實累了。」

日常情況下，每位美甲師日均接待顧客 5 到 6 位。春節前一周門市進入爆單狀態，每位美甲師日均接待超過 10 位顧客。

為了提高效率，門市也在近期做了調整：日常情況下客人進店可以指定美甲師服務，近期是不接受指定，根據排隊情況直接接受服務。

燦燦是店裡的王牌美甲師，2 月 9 日她滿負荷工作，直至第二天的凌晨三點才下班，當天只吃了一頓飯。

她表示：「店長和我們提前說過了，做好心理準備，就忙這一周。」對美甲師而言，最大激勵是收入，春節前兩周的忙碌可以為美甲師帶來翻倍工資，「希望賺更多錢回家過年」。

和店內安靜的氛圍相比，店裡負責預訂的手機則是陸續有電話進來。

王店長表示：「近期最多的一天接了 100 個電話，但我們接待不了這麼多顧客，一般到晚上 8 點就停止取號。」

此外，王店長說，近期門市上午 10 點開門前，已經有顧客在門口等候。

旺季對美甲師是不小的考驗。部分美甲師手指上貼著創可貼。王店長表示，近期工作需要提速，美甲師在修甲型時會不小心磨到自己的手指。

此外，美甲師每天要換 2 到 3 個口罩，防止粉塵影響。