2026-02-13

2025 年被視為中國醫藥股領漲全球的一年，在經歷長期的超跌後，市場迎來了集體的估值回歸。這一年不僅湧現出大批「三倍股」與「十倍股」，成為市場焦點。

港股醫藥股2025年估值回歸 漲幅最高的有那些？(圖:shutterstock)

資本熱點與「神股」再現

據陸媒《財經》雜誌報導，在 2025 年的漲幅榜中，藥捷安康 (02617-HK) 無疑是最受矚目的個股之一。該公司於 6 月登陸港交所，在短短不到三個月內，股價狂飆 32 倍，市值一度突破 2000 億港元，足以比肩創新藥龍頭百濟神州。然而，這場暴漲很大程度上源於資本炒作：由於其流通股數極少，且被納入港股通及多項恆生指數成分股，引發了被動基金的強制買入，股價在瘋狂拉升後又迅速回落。

另一個「起死回生」的典型是曾被稱為「罕見病第一股」的北海康成 (01228-HK)。2025 年初，該公司市值一度跌破 1 港元，甚至僅為負債的五分之一。但在 8 月，透過與百洋醫藥達成 1 億港元的股份認購與獨家商業化協議，成功緩解資金與銷售困局，股價隨後一路攀升至上市以來的最高點，市值回升至 15 億港元。

「BD 之王」與技術溢價

2025 年也是中國創新藥海外授權 (BD) 的大年。和鉑醫藥 (02142-HK) 一年內達成 11 項 BD 交易，對象包括阿斯利康、輝瑞等跨國大藥企，被譽為「BD 之王」。這種透過研發授權獲取預付款及銷售分成的模式，讓企業無需大規模資本開支即可穩步走向盈利。

同樣在技術領域證明實力的還有加科思 (01167-HK)，其自主研發的 KRAS G12C 藥物正式獲批，並與阿斯利康達成一項高達 19.15 億美元的泛 KRAS 抑制劑海外授權協議。而德琪醫藥則憑藉其 ADC 產品在 Claudin 18.2 靶點上的優異臨床數據，重新獲得投資機構認可，實現了長達兩年沉寂後的價值重估。

從「依賴授權」到「自身造血」

榮昌生物 (09995-HK) 的表現預示了產業的成熟。該公司預告 2025 年將實現第二次扭虧為盈，預計營收增長約 89%。與以往依賴單次性授權收入不同，此次盈利主因是核心產品在國內銷售的快速增長，顯示出企業已具備強大的「自身造血」能力。

此外，市場熱點的追逐也帶動了特定板塊。派格生物醫藥 (02565-HK) 因研發 GLP-1 藥物成功踩中全球「減肥概念」熱點。百奧賽圖則在 AI 熱潮中，將 DeepSeek 等 AI 技術與其「千鼠萬抗」計劃結合，建設 AI 驅動的抗體研發平台，股價從年頭一路漲到年尾。

制度紅利