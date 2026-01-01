鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-22 05:00

2025 年，中國經濟的「錢」流向成為觀察城市與區域發展的關鍵視角，各大城市的本外幣存款餘額 (資金總量) 數據，清楚勾勒出一幅經濟活力版圖。

從資金總量來看，中國城市呈現明顯的梯隊分佈。北京和上海作為僅有的兩個「20 兆之城)，分別以 27.3 兆元 (人民幣，下同) 和 24.1 兆元的資金總量穩居第一梯隊，是當之無愧的中國金融核心。

‌



另一個一線城市深圳以 14.47 兆元成為唯一的「10 兆之城」，展現強大的金融實力。

此外，廣州、杭州、成都、南京、重慶、蘇州、天津這七個城市資金總額處於 5-10 兆區間，構成第二梯隊。

在增量方面，上海以淨年增 1.93 兆元的斷崖式優勢成為 2025 年全國最「吸金」的城市，北京淨年增 8460 億元位居第二，南京淨增 6378 億元排第三且增速在 TOP10 城市中排名第一。深圳、廣州、重慶、成都等城市也表現不俗，分別名列第四至第七。

本外幣存款雖非政府可支配財政收入，但反映中國城市的財富存量。截至去年 11 月，中國資金總量十強城市依序為北京、上海、深圳、廣州、杭州、成都、南京、重慶、蘇州、天津。北京匯聚資金總量高居全國第一，上海居次，二者包辦多數中國性金融機構總部與重要交易平台，這是其資金優勢的核心原因。

深圳作為中國第三大金融中心，擁有深交所，金融資源豐富。廣州資金總量達 9.83 兆，逼近 10 兆大關，預計今年跨入這項門檻。

過去五年，長三角城市成為「成長之王」。寧波和南京增幅分別為 67%、63.1%，是前 12 強城市中唯二增幅超過 60% 的城市，上海、蘇州、杭州等長三角城市的成長速度也超過大灣區的廣州與深圳。

從主要省份資金總排名來看，廣東以 38.6 兆元高居全國第一，比第二名江蘇多 10.8 兆。江蘇、北京、浙江、上海分居第二至第五。