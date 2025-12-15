鉅亨網新聞中心 2025-12-15 21:37

據中國國家統計局網站周一 (15 日) 公布數據，2025 年 11 月份，70 個大中城市商品住宅銷售價格較上月整體下降、年減幅度擴大。

統計局城市司首席統計師王中華解讀了 2025 年 11 月份 70 個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統計數據。數據顯示，11 月份 70 個大中城市商品住宅銷售價格呈現環比總體下降的趨勢，且同比降幅進一步擴大。

環比變動：一線城市壓力續增，二手房市場跌幅明顯

從環比來看，一二三線城市的新建商品住宅銷售價格均出現下降。

在新建商品住宅市場，一線城市環比下降 0.4%，降幅比上月擴大 0.1 個百分點。不過，一線城市中出現分化：上海新建商品住宅價格逆勢上漲 0.1%，但北京、廣州和深圳則分別下降 0.5%、0.5% 和 0.9%。二線城市和三線城市的新建商品住宅價格環比分別下降 0.3% 和 0.4%，但降幅均較上月收窄了 0.1 個百分點。

二手住宅市場的環比跌勢更為劇烈。一線城市二手住宅銷售價格環比下降 1.1%，降幅比上月擴大 0.2 個百分點。北京、上海、廣州和深圳四個一線城市全數下跌，降幅介於 0.8% 至 1.3% 之間。二線城市和三線城市二手住宅價格環比均下降 0.6%，其中三線城市降幅收窄 0.1 個百分點，二線城市則與上月持平。

同比表現：各線城市跌幅全面加深

在同比變動方面，各線城市商品住宅銷售價格的降幅均有擴大。

新建商品住宅價格方面，一線城市同比下降 1.2%，降幅比上月擴大 0.4 個百分點。雖然環比承壓，但上海新建商品住宅的同比價格仍上漲 5.1%。相比之下，北京、廣州和深圳的同比跌幅則分別達到 2.1%、4.3% 和 3.7%。二線和三線城市的新建商品住宅同比降幅分別擴大至 2.2% 和 3.5%。