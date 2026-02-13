鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-02-13 17:10

在經歷了約十年的沈寂與監管限縮後，中國企業再次踏上全球併購的征途。根據《彭博》彙編數據，僅在今年 11 月，大中華地區的出境併購 (M&A) 規模就已接近 120 億美元，創下自 2017 年以來 1 月份的最高紀錄。這份收購清單涵蓋了從德國運動品牌 Puma SE 到加拿大礦業公司 Allied Gold Corp 等知名企業，顯示出中國資本重返國際市場的強烈動向。

從「瘋狂擴張」到「戰略布局」

‌



回溯至 2010 年代中後期，北京當局曾為了遏制企業的過度支出與債務風險，收緊了對外投資的門檻。當時最具代表性的案例便是海航集團 (HNA Group)，這家公司曾利用債務融資在全球大舉收購希爾頓酒店與德意志銀行等資產，最終卻面臨崩潰。

然而，當前的復甦與以往不同。法巴銀行 (BNP Paribas SA) 亞太區併購主管 Richard Griffiths 指出，這一波併購熱潮的動力來自於中國國內市場競爭加劇、增長放緩，以及企業在技術與成本競爭力上的提升。

同時，隨著中國品牌在全球市場的實力增長，北京當局也開始支持企業追求關鍵產業的戰略性資產。此外，股市的強勁表現——如恒生指數在 2025 年上漲 28% 並於 2026 年初觸及四年半高點，以及滬深 300 指數的攀升，皆為企業董事會注入了擴張的信心。

民生消費與奢侈品牌的收購熱點

在監管門檻較低、敏感度較小的消費與零售領域，中國企業的表現尤為活躍。在國內已超越星巴克的瑞幸咖啡 (Luckin Coffee)，目前正考慮收購雀巢旗下的精品咖啡品牌 Blue Bottle Coffee，甚至曾動念收購可口可樂旗下的 Costa Coffee，意在提升國際形象並進軍高端市場。

另一股強大的力量來自私募股權基金。HSG(原紅杉中國) 近年來展現了精準的眼光，先後收購了義大利休閒鞋品牌 Golden Goose 與音響設備商 Marshall Group。目前，HSG 更是德國百年傳奇相機品牌 Leica Camera AG 的少數幾位競標者之一。這些動作顯示，中企正試圖透過收購具備深厚文化底蘊的歐洲品牌，來優化其全球供應鏈並增強競爭力。

關鍵資源與能源產業的角力

除了消費市場，中國對關鍵金屬與能源基礎設施的掌控欲依然強勁。在拉丁美洲，中國南方電網與國家電網已在智利電力市場佔據主導地位，南方電網目前正尋求斥資 40 億美元增持智利 Transelec SA 的股份。在關鍵礦產領域，中鋁集團 (Aluminum Corp. of China) 正尋求巴西鋁業 (Cia. Brasileira de Alumínio) 的控制權；洛陽鉬業 (CMOC Group) 與江西銅業也紛紛砸下重金，分別收購了巴西與索羅門群島的礦業資產，以確保電動車產業鏈所需的戰略金屬供應。

地緣政治與監管挑戰

儘管併購意願高漲，但中企的海外之路並非坦途。貿易壁壘與部分國家對中國投資的戒心依然存在。例如，長江和記實業試圖出售巴拿馬運河等地的港口資產時，就因涉及中國遠洋海運集團 (COSCO) 的潛在角色而引發敏感爭議。

儘管如此，專家們對未來仍持樂觀態度。摩根士丹利亞太區併購主管 Richard Wong 認為，動態的全球局勢正成為跨境活動的催化劑，許多企業管理層正積極推進戰略優先事項。