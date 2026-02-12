訪中歸來反思 前美財長顧問：貿易戰美國沒贏 整頓內政才是勝負關鍵

鉅亨網新聞中心 2026-02-12 15:50

曾任歐巴馬政府財政部長顧問的投資家拉特納 (Steven Rattner)，在結束為期一周的中國訪問後，於《紐約時報》撰文指出一個令美國政府不安的現實：在與中國的競爭中，美國目前並沒有贏。

前美財長顧問：貿易戰美國沒贏 整頓內政才是勝負關鍵(圖:shutterstock)

拉特納認為，無論是川普式的激進關稅政策，還是傳統的外交手段，都無法真正遏制中國，美國唯一的出路是「整頓自家的經濟秩序」，在中國擅長的領域展開正面競爭。

‌



中國科技與工業實力

拉特納在訪中期間見證了中國在多個關鍵領域的驚人進步。在人工智慧 (AI) 方面，中國雖在尖端晶片上仍落後，但擁有充裕且低價的電力資源，這讓其數據中心具備競爭優勢，並催生出如 Manus 這樣性能媲美 ChatGPT 的 AI 代理產品。

在汽車與自動化生產領域，拉特納參觀了小米的電動車工廠，形容其為「幾乎無人、由機械巨獸主宰」的高度自動化設施。他引述福特汽車執行長 Jim Farley 的話，稱中國的車載技術「遠超」美國，這種進步令人感到謙卑。

數據顯示，2024 年中國安裝的工業機器人數量幾乎是美國的九倍。此外，中國在醫藥研發上也實現了逆轉，目前向國外授權的藥物數量已超過引進數量，臨床試驗規模也已超越美國。

關稅政策的侷限與內政失焦

拉特納批評，儘管關稅聲勢浩大，但並未阻止中國的出口勢頭。去年中國貿易順差創下 1.2 兆美元的紀錄，顯示中國商品仍透過轉口貿易等方式流向全球，「每個人都需要中國商品」。

他進一步指出，美國當前的政策方向存在隱憂。當中國將科學研究視為國家戰略優先事項時，美國卻在削減基礎研究支出。拉特納認為，美國應減少對傳統金屬加工製造業的執著，轉而聚焦於未來技術產業，並透過如《晶片與科學法案》這類的產業政策來部署政府資源。

建議重塑美國的「國家主導資本主義」

儘管中國仍面臨房地產泡沫、消費疲軟及青年失業率約 20% 等嚴峻的國內經濟挑戰，但其作為全球製造業巨頭的地位依然穩固。拉特納呼籲，美國應效法某種形式的「國家主導資本主義」，加強策略性產業支持，並簡化如關鍵礦產採礦許可等行政障礙。