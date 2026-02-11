〈港股盤後〉恒指延續反彈態勢三連升 黃金與建材板塊領漲

鉅亨網新聞中心 2026-02-11 16:41

港股主要指數周三 (11 日) 集體上漲，延續反彈行情並實現三連升。恒生指數全天震盪走高，最終收漲 0.31%，報 27266.38 點；恒生科技指數收漲 0.9%，報 5499 點；國企指數則微升 0.28%。全日大市成交額達 2172.2 億港元，顯示市場交投依然活躍。

恒指延續反彈態勢三連升 黃金與建材板塊領漲(圖:shutterstock)

在板塊方面，大型科技股持續回暖，小米集團因新一代 SU7 預計 4 月上市的消息刺激，股價大漲 4.27%；嗶哩嗶哩漲逾 5%，騰訊音樂也錄得超過 4% 的漲幅。

黃金板塊受地緣政治因素推動普漲，因美國總統川普提及考慮向中東增派航母，加之富國銀行上調 2026 年金價預測至每盎司 6100 美元以上，紫金黃金國際應聲大漲逾 9%，靈寶黃金漲近 8%。

建材水泥股表現強勁，中國建材大漲 11.46%，主要受行業盈利改善預期及「反內捲」政策引導帶動。此外，汽車股維持活躍，比亞迪股份漲 3.5%，主要受惠於 1 月在澳洲銷量領先及國內以舊換新政策的優化預期。然而，部分個股表現低迷，中芯國際因第四季盈利低於預期跌逾 2%，泡泡瑪特則回吐跌逾 5%。

展望後市，機構觀點存在一定分歧。中國銀河證券持樂觀態度，認為在流動性向上邏輯推動下，港股有望迎來盈利與估值雙升，總體呈震盪上行格局。華泰證券則看好香港房地產市場的復蘇，認為住宅庫存收縮與去化周期改善將為港資房企帶來「戴維斯雙擊」的機會。