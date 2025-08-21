鉅亨網新聞中心 2025-08-21 10:48

為應對太陽能產業日益嚴峻的低價無序競爭與產能過剩挑戰，中國工業和信息化部、中央社會工作部、國家發展改革委、國務院國資委、市場監管總局、國家能源局等六大部委聯合召開太陽能產業座談會，旨在部署進一步規範太陽能產業競爭秩序的工作，共同推動產業實現更高質量的健康可持續發展。

中國六部會聯手整頓太陽能業 嚴打內捲、加強調控。(圖:shutterstock)

會議集結了中國國內主要太陽能製造及發電企業、中國太陽能行業協會以及地方主管部門的負責人。與會各方一致認為，規範市場競爭秩序對於太陽能產業的長遠發展至關重要，必須從多個面向共同發力，解決行業「內捲」問題。

座談會明確了四項核心要求：

加強產業調控：強化對太陽能產業項目投資的管理，並透過市場化與法治化手段，推動落後產能有序退出，以優化產業結構。

遏制低價無序競爭：建立健全價格監測和產品定價機制，堅決打擊低於成本價銷售、虛假營銷等違法違規行為，從根本上杜絕惡性競爭。

規範產品質量：嚴厲打擊降低質量管控標準、虛標產品功率以及侵犯知識產權等行為，確保太陽能產品的高品質標準。

支持行業自律：充分發揮行業協會的引導作用，倡導公平競爭與有序發展，鼓勵技術創新，並嚴守質量安全底線，為行業創造一個健康、良性的發展環境。

中國太陽能行業協會相關負責人會後向媒體透露，近期多次重要會議的召開，顯示中央與各部委對「反內卷」工作的重視程度不斷加碼。他相信，在強而有力的監管與監察下，行業面臨的諸多不符合《反不正當競爭法》等法律規定的問題將逐步得到解決。

此舉已在市場上產生積極反饋。近期，多個大型太陽能組件集中採購的投標價格有所回升，顯示惡性價格競爭的態勢正在緩解。例如，8 月 18 日華潤電力開標的 3GW 太陽能組件採購項目中，N 型 TOPCon 雙面雙玻太陽能組件的均價均超過 0.7 元 / W，達到了 0.718 元 / W 至 0.729 元 / W 區間。分析人士指出，這表明龍頭企業已開始遵循「不低於成本價」的原則參與投標，過往的無序內卷競爭局面得到緩解。

此外，市場正密切關注即將於 8 月 22 日開標的中國華電集團 20GW 太陽能組件集中採購項目。隨著上游多晶硅價格的持續上漲，此次開標價格將被視為組件端能否順利向下游傳導成本壓力的重要風向標。