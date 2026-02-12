鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-02-12 14:10

根據市場研究機構 Counterpoint Research 的數據顯示，蘋果 (AAPL-US) 旗下的 iPhone 是 1 月中國市場唯一實現銷售成長的智慧型手機系列。

Counterpoint：蘋果iPhone是中國行動市場1月唯一銷售成長品牌(圖:shutterstock)

Counterpoint 的數據指出，由於補貼減少以及農曆新年時間點的變動，1 月份中國手機市場整體銷量大幅下滑 23%。然而，在各大國產手機品牌 (如華為、小米等) 普遍面臨銷量重挫之際，iPhone 17 系列卻成為唯一實現增長的品牌，展現出驚人的市場韌性。

Counterpoint 指出，蘋果在中國市場逆勢增長了 8%，這使其市場份額攀升至約五分之一，與華為並列第一，並創下近 5 年來在中國 1 月份市場份額的最高紀錄。

研究人員指出，iPhone 17 基礎版此次符合政府補貼資格是重要推手，這提升了產品性價比，帶動月銷量較前月增長 9%。相較之下，蘋果在中國的競爭對手去年受益於針對低價設備的慷慨補貼政策，但今年卻因「消費者信心低迷」而舉步維艱。

Counterpoint 認為，在其他品牌尚未進入密集促銷期的情況下，蘋果目前的銷售表現為其利潤優化留下了充足空間。