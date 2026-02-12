2026春節加班費計算攻略：「這兩天」上班最划算 更勝雙倍薪

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-12 13:45

春節連假出勤薪水怎麼算？ 哪天加班費賺最多？勞動部表示，2026 年農曆春節連假自 2 月 14 日至 2 月 22 日共計 9 天，勞工若在 2 月 14 日與 2 月 21 日這兩天休息日加班，可獲得最高的加班費加乘，最高以時薪 2.67 倍計算，更優於國定假日加班。雇主應注意不得以紅包替代加班費，且補休須由勞工主動提出。若企業違反規定，最高可處 100 萬元罰鍰。

2026春節加班費計算攻略：「這兩天」上班最划算 比雙倍薪還高。（圖：shutterstock）

農曆春節即將到來，許多勞工關心連假期間加班的薪資計算方式。104 人力銀行整理出常見 QA，提醒勞工 2 月 14 日（六）連假第一天及 2 月 21 日（六）初五為「休息日」，這兩天加班最為「值錢」。

‌



以月薪 42000 元、每小時工資 175 元為例，在休息日加班 8 小時，前 2 小時按 2.34 倍（含本薪）計薪，第 3 小時起按 2.67 倍計薪，當日可額外獲得 2223 元加班費。至於 2 月 16 日至 2 月 20 日的國定假日，加班 8 小時則領取雙倍薪，即額外領取 1400 元。而 2 月 15 日與 2 月 22 日為例假日，除非發生天災事變，否則不得要求員工出勤，若出勤除須給雙倍薪外，還得另給補休。

對於醫師、護理師或民生消費產業等「排班制」人員，若經協商將國定假日調移至其他工作日，春節當天上班則無加班費。但 2 月份總計應有 14 天排休（含國定假日、休息日與例假日），若實際休假天數少於 14 天，雇主仍應依法支付加班費。兼職打工族則在國定假日期間可領取雙倍時薪，其餘日期的性質則須視雇主排定之假別而定。