「馬」上開紅盤！彰銀1月獲利16.76億年增25% 進駐亞資專區揭高資產「一站式」服務
鉅亨網記者張韶雯 台北
彰化銀行 (2801-TW) 1 月獲利表現亮眼，受惠財富管理動能強勁與淨收益增長，單月稅後盈餘達 16.76 億元，較去年同期大幅成長 25.06%。為響應政府打造亞洲資產管理中心政策，彰銀今正式進駐高雄專區，於鹽埕分行設立高資產財富管理中心，由董事長胡光華、總經理簡志光親自揭牌。該中心結合家族辦公室、私募股權基金及跨境理財等一站式服務，並推出保費融資與信託受益權質借等多元試辦業務，展現深耕高資產客群與推動數位轉型、永續傳承的決心。
彰銀在 2026 年 1 月迎來開門紅，合併稅後盈餘達 16.76 億元，獲利成長動能主要來自財富管理業務的銷售爆發。在利息淨收益與手續費淨收益雙位數增長的助攻下，1 月獲利年增率高達 25.06%。彰化銀行積極響應金管會推動亞洲資產管理中心政策，獲准進駐高雄專區，並選定具備深厚歷史底蘊的鹽埕分行，設置高資產財富管理中心。
事實上，彰化銀行早在 2018 年便成立高資產服務團隊，匯集投研、稅務、信託及資產規劃等專家，為高端客戶提供量身定制的諮詢服務。自 2025 年獲准開辦財管 2.0 業務後，彰化銀行更在總行設立專責單位。此次進駐高雄專區，將以鹽埕分行作為核心，串聯海內外據點，發揮協同效應。服務範圍涵蓋信託、基金、家族辦公室及跨境理財等整合性服務，旨在利用政策優勢，打造具備國際競爭力的資產管理平台。
在試辦業務方面，鹽埕分行高資產財富管理中心提供多項創新服務，包括家族辦公室、私募股權基金及境外基金等產品。針對資金調度需求，中心也提供保費融資、保單融資以及信託受益權擔保質借等授信業務，並配合跨境金融服務，靈活應對高資產客戶的多元需求。空間設計上，彰銀結合鹽埕區人文特色，以「富潤屋，德潤身」為設計理念，營造以客為尊的專業氛圍。
彰銀強調，面對變動的國際金融環境，銀行始終堅持以客戶為中心的價值觀。未來將持續開發多元化金融商品，強化專業人才培育及風險控管能力，協助客戶進行穩健的資產配置與財富傳承。透過專區政策的加持，彰化銀行期望能在資產管理領域持續突破，與客戶共同成長並實現百年基業的傳承願景。
