〈陸股盤後〉三大指數漲跌互見 午後快速上漲後高位震盪

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-10 16:30

中國 A 股三大股指周二（10 日）開盤漲跌互見，早盤兩市窄幅整理，午後快速上漲後高位震盪。

三大指數漲跌互見，午後快速上漲後高位震盪。（圖：Shutterstock）

上證綜指周二收盤漲 0.13%，報 4,128.37 點；深證成指漲 0.02%，報 14,210.63 點；創業板指跌 0.37%，報 3,320.54 點。

滬深兩市成交總額為人民幣 2.1055 兆元，較前一交易日減少 1,439 億元。

財信證券認為，短期內在海外擾動減少、資金風險偏好抬升的背景下，「春節紅包」行情有望來臨。

中期來看，財信證券維持「宜順應趨勢，積極把握到 3 月初的做多窗口期」的判斷，建議投資人把握 A 股市場結構性機會。

中原證券認為，穩增長政策的效果有望在第一季逐步顯現。第一季通常是全年流動性最寬鬆的時期，央行維持穩健偏寬鬆基調。

中原證券說，股市經過上周顯著震盪之後，市場資金呈現明顯「高低切換」特徵，從前期漲幅較大的科技與資源板塊，流向部分低位價值與內需復甦板塊。