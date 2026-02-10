search icon



〈陸股盤後〉三大指數漲跌互見 午後快速上漲後高位震盪

鉅亨網編譯鍾詠翔

中國 A 股三大股指周二（10 日）開盤漲跌互見，早盤兩市窄幅整理，午後快速上漲後高位震盪。

cover image of news article
三大指數漲跌互見，午後快速上漲後高位震盪。（圖：Shutterstock）

上證綜指周二收盤漲 0.13%，報 4,128.37 點；深證成指漲 0.02%，報 14,210.63 點；創業板指跌 0.37%，報 3,320.54 點。


滬深兩市成交總額為人民幣 2.1055 兆元，較前一交易日減少 1,439 億元。

財信證券認為，短期內在海外擾動減少、資金風險偏好抬升的背景下，「春節紅包」行情有望來臨。

中期來看，財信證券維持「宜順應趨勢，積極把握到 3 月初的做多窗口期」的判斷，建議投資人把握 A 股市場結構性機會。

中原證券認為，穩增長政策的效果有望在第一季逐步顯現。第一季通常是全年流動性最寬鬆的時期，央行維持穩健偏寬鬆基調。

中原證券說，股市經過上周顯著震盪之後，市場資金呈現明顯「高低切換」特徵，從前期漲幅較大的科技與資源板塊，流向部分低位價值與內需復甦板塊。

中原證券表示，政策催化加速、資金面改善以及前期調整已釋放部分風險等因素共同支撐節後行情樂觀預期。中原證券建議投資者密切關注宏觀經濟數據、海外流動性變化以及政策動向。


A股中國陸股盤後

上證指數4128.37+0.13%
人民幣/美元0.1446+0.14%
美元/人民幣6.9129-0.13%

