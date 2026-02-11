財管中心 2026-02-11 11:54

2026 年開始不到兩個月，你是不是就感受到金融市場不太平靜？話題度滿滿的絕對是黃金、白銀，1 月 29 日現貨黃金價格飆破每盎司 5400 美元，你可能很疑惑，這波漲勢背後的邏輯是什麼？這並不是短線情緒主導，而是一場包含了貨幣政策、地緣政治等全球經濟環境的變革，正在影響著資產流向的重心，「黃金」再度成為全球矚目資金避風港！

2026年必知的黃金投資趨勢，5美元就能投！

為何要投資黃金？

‌



聯準會貨幣政策的轉向、地緣政治風險常態化，以及全球央行持續買入黃金等等因素，都推升了黃金的吸引力，影響投資人與機構的資產配置方向，2025–2026 年初，散戶投資人開始增加實體黃金、白銀與貴金屬 ETF 的配置，機構資金則透過趨勢策略與量化模型擴大多頭部位，2026 年支撐黃金的利多仍然存在，可預期將再次成為資金尋求穩定與可預期性的核心避風港。

小本金就能 24 小時投資黃金 -「黃金代幣」是什麼？

「黃金代幣」就是把黃金搬到區塊鏈上來做交易，1:1 對應實體黃金的價格，是屬於「實體資產支持型」的穩定幣，它跟掛鉤美金的 USDT 不同，它的價值來源是真實世界的黃金。這類代幣成為了傳統貴金屬市場與加密貨幣世界之間的橋樑。

如果你是傳統金融投資人，那麼貴金屬代幣可以提供你一個更靈活運用資金的選擇。

如果你也有在接觸加密貨幣，那麼貴金屬代幣則是能讓你使用加密貨幣的投資工具，達到更多元的資產配置效果。



1:1 掛鉤實體金價：每一枚代幣通常代表 1 盎司存放在安全金庫中的實體金條，資產價值也與實際金價同步。

背後就是實體黃金：發行方（如 Paxos 或 Tether）會在受認證的金庫（如倫敦或瑞士）持有對應數量的實體金條，並定期接受審計，確保「金庫裡的黃金 ≥ 市場上流通的代幣」。

實體黃金的數位憑證：你不用真的把金條搬回家，但你手上的代幣代表你對金庫黃金的認領權。

所以我買黃金代幣，真的可以換成黃金嗎？

延伸閱讀：鏈上代幣化黃金交易綜合指南

1. 小本金也能參與（極低入場門檻）

這是代幣化資產最大的魔力。傳統買金條是一大塊，或是金幣，入手成本極高。但貴金屬代幣支持微量交易，最小單位甚至可以低至 0.01 手。在 Bitget TradFi 或 派網 Pionex 等平台，其實最低只要 5 USDT 就能開啟你的第一筆黃金交易。

2. 資金靈活度高（24/7 全天候交易）

傳統大宗商品市場週末是不開盤的。但貴金屬代幣與相關合約提供 24 小時、一週 7 天全天候交易。當週末發生重大地緣政治事件時，你的反應速度會比傳統投資人快得多，能即時對沖風險。

3. 零保管費與高透明度

持有實體黃金需要保險箱、支付保管費或擔憂安全。代幣化資產則消除了這些疑慮，專業金庫處理好託管與保險，年費率通常僅在 0.2% 至 0.5% 之間，遠低於實體持有的隱形成本

4. 資本效率極大化

傳統黃金是「無息資產」，放著不會生利息。但如果使用「合約網格」交易黃金代幣，還能產生額外的網格利潤。

黃金代幣要去哪裡買？派網黃金代幣的交易方式

目前像是派網 Pionex 交易所，有提供貴金屬代幣可以交易，包含黃金代幣（XAUT、PAXG）、白銀代幣 SLVX、銅代幣（CPERX）等等。

派網是全球最大的量化交易所，有 16 種交易機器人，同樣「黃金代幣」在派網也可以用各種機器人來做交易！

還有一個小重點：黃金與白銀代幣本身「不會配股配息」，這能避免像某些美股代幣因配息或分割，導致幣價突然大幅往下崩跌的風險喔！

Pionex 派網交易所

體驗美股代幣、合約網格，註冊輸入鉅亨推薦碼【Esak8SeA】終生享 20% 交易手續費折扣。前往專屬連結註冊：https://supr.link/vQa9C

交易對 派網 Pionex 「現貨」交易方式 特性 延伸閱讀 黃金代幣

（XAUT/USDT） 現貨 直接購買黃金代幣現貨存放，收益對標實體黃金價格的漲跌幅 學會現貨交易與平台鏈轉 定投機器人 就是「定期定額」，可以設定固定次數買賣，或是循環買入直到主動終止 超過五百萬人都在用！全球最大量化交易所派網 現貨馬丁 基本上只能「做多」。下跌時分批加倉降低均價，反彈時快速獲利 震盪行情的獲利加速器 「合約馬丁」最完整教學

在 2026 年這個貨幣政策與地緣政治高度震盪的環境中，黃金再次成為全球信任結構的核心，透過數位化的方式交易黃金，不僅能享有傳統貴金屬的避險屬性，更能獲得加密市場的流動性與資本效率。

現在就開啟你的黃金代幣第一單，讓你的資產配置從「傳統避險」進化為「數位增值」！