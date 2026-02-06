鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-06 09:30

華爾街知名分析師、BitMine 董事長暨 Fundstrat 共同創辦人 Tom Lee 最新表示，全球金融體系的顛覆者可能並非聯準會 (Fed)，而是馬斯克。

華爾街大多頭Tom Lee談黃金「黑天鵝」風險：若馬斯克實現太空採金 將成全球央行總裁(圖:shutterstock)

曾任小摩首席股票策略師的 Lee 近日在播客訪談中做出上述顛覆性的「黑天鵝」預言，他並用「林迪效應」與人口統計視角解構黃金價值，並稱馬斯克主導的太空經濟恐徹底改寫貨幣權力格局。

‌



Lee 指出，黃金的估價邏輯正面臨三重挑戰。首先，作為典型「林迪效應」資產，黃金的價值依賴於代際偏好更迭。數據顯示，嬰兒潮一代對黃金的追捧已讓位給 X 世代對避險基金的青睞，這種每隔 50 年發生的消費代際轉移恐削弱黃金的長期吸引力。

其次，地球黃金儲量存在結構性矛盾。目前地面黃金估值約 34 兆美元，相當於美股七巨頭總市值的 1.6 倍，但地下未開採儲量是地表的數百萬倍，這為科技巨頭介入開採埋下伏筆。

更激進的是，Lee 還提出「太空採金」假設。若 SpaceX 在火星任務中捕獲富含黃金的小行星，馬斯克恐將掌控全球 40% 的黃金儲備，進而形成「太空央行」的貨幣霸權。

這種顛覆性敘事已引發市場震動。瑞銀分析師警告，儘管黃金近期單日跌幅達 9% 創歷史第三高，但若馬斯克實現太空採礦突破，傳統金價估值模型將完全失效。

值得注意的是，Fundstrat 數據顯示，黃金與股票市值的百年周期存在 150% 漲幅見頂規律，而當前金價走勢正逼近這一臨界點。對此 Lee 表示：「如果歷史重演，我們可能已經站在金價峰值的懸崖邊。」