全球貿易逆勢繁榮打破「失序」迷思！專家：美國退場 世界經濟卻更繁忙了

雖然加拿大總理卡尼上月在達沃斯論壇上疾呼「美國單邊主義導致全球體系斷裂」，專家也斷言「戰後經濟秩序瀕臨崩潰」，現實世界卻正上演一場無聲反擊，全球貿易非但未因美國收縮而萎縮，反而在沒有華盛頓的舞台上蓬勃生長。



《華盛頓郵報》報導，世界銀行與國際貨幣基金 (IMF) 最新報告構成最有力的反駁。去年全球經濟成長率達 2.6% 至 3.3%，延續二戰後持續成長的繁榮曲線。

儘管美國關稅升至 1930 年代以來最高水平，其貿易總額不降反增，而真正爆發式成長的是非美國家之間的貿易。中國對美出口雖下滑，但對東南亞、拉美等市場的出口成長更快，全球貿易地圖正圍繞新軸心重組。

美國留下的權力真空正被區域協定迅速填補。歐盟三個月內接連與印度、印尼、南方共同市場簽署自貿協定，英國也加入 CPTPP，非洲 55 國中 54 國活化大陸自貿區；中亞國家聯合中國建構新貿易圈。

上述協定如同毛細管般深入全球經濟肌體，光是 2025 年全球新增貿易協定就超過過去十年總和。

為何民眾感知與經濟現實嚴重錯位？根據皮尤調查，70% 民眾視全球經濟為重大威脅，但真相是：印度、越南、土耳其等新興市場的中產階級正以每日數萬人的速度壯大，東南亞製造業產值超越日本，撒哈拉以南非洲手機普及率突破 50%。媒體對蘇丹衝突的聚焦，掩蓋了衣索比亞工業園區創造百萬就業的喜訊。

川普的「美國優先」政策意外催化了多極貿易體系。當美國對鋼鐵加徵 25% 關稅時，越南立即承接了轉移的中國產能；當美墨加協定重設貿易規則，東協趁機與歐盟深化合作。

世界銀行經濟學家指出，美國貿易佔比從高峰的 15% 降至 12%，但全球貿易總量反增 8%，證明經濟引力法則終將戰勝政治離心力。

然而，這種「去美國化」繁榮並非沒有代價。全球晶片、新能源等關鍵領域仍受地緣政治掣肘，紅海航運危機導致亞歐航線運費暴漲 300%。

但歷史經驗顯示，當德國魯爾區、日本阪神工業區崛起，區域協同總能找到替代方案。