黎巴嫩黃金困局：國家金庫成救命稻草還是潘朵拉魔盒？
中東最富有的黃金儲備國家之一的黎巴嫩，正面臨生死抉擇的十字路口。這個深陷經濟泥潭的國家，手握 286 噸黃金儲備 (約 900 萬盎司)，價值曾高達 500 億美元，相當於黎國 GDP 的 2 倍。
面對銀行業崩盤、通膨肆虐、半數人口貧窮的絕境，黎巴嫩政府正密謀動用「國家金庫」拯救經濟，但此舉觸動了法律紅線與民族情感，引發激烈爭議。
自 1960 年代起，黎巴嫩央行便將黃金作為戰略資產囤積，其規模在中東僅次於沙烏地阿拉伯。
2024 年，以色列與真主黨衝突又造成 110 億美元損失，加上 2019 年銀行業危機中 700 億美元的金融窟窿，黎國已瀕臨破產。
然而，動用黃金儲備無異於政治自殺。 1986 年內戰期間，黎巴嫩立法禁止出售黃金以保全國家資產，此後歷次戰爭與危機中，這 286 噸黃金始終紋絲不動。國會內部更是強烈反對，而一項旨在部分賠償儲戶的財政法案，因政府與銀行互相推諉責任而擱淺，黃金問題更成為禁忌。
與政府猶豫形成鮮明對比的是，一般黎巴嫩民眾早已將黃金視為生命線。貝魯特北郊的金屬交易商門口排隊，顧客需預付定金並等待數月才能購得金條。
博霍斯貴金屬公司總經理克里斯 · 博霍斯透露，需求激增導致庫存告急，部分顧客甚至接受溢價交易。
這種狂熱植根於歷史記憶。貝魯特智庫「政策倡議」經濟學家薩米 · 祖蓋布指出，黎巴嫩人習慣用黃金對沖惡性通膨，婚前贈金飾的傳統至今延續。
政府內部對黃金的爭論暴露了更深層的治理危機。儘管國際社會多次敦促改革，但黎巴嫩政客仍沉迷於「擊鼓傳花」式的債務遊戲。銀行體系拒絕承擔儲戶損失，國家財政無力填補窟窿，黃金成為唯一未被分割的公共資產。
但經濟學家警告，動用黃金恐適得其反。一旦開閘放水，市場將徹底失去對黎巴嫩經濟的信心，資本外逃與貨幣貶值將加速。更危險的是，若改革未能同步推進，黃金儲備終將耗盡，屆時這個國家將再無退路。
