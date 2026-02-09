鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-09 12:00

黎巴嫩黃金困局：國家金庫成救命稻草還是潘朵拉魔盒？



中東最富有的黃金儲備國家之一的黎巴嫩，正面臨生死抉擇的十字路口。這個深陷經濟泥潭的國家，手握 286 噸黃金儲備 (約 900 萬盎司)，價值曾高達 500 億美元，相當於黎國 GDP 的 2 倍。

面對銀行業崩盤、通膨肆虐、半數人口貧窮的絕境，黎巴嫩政府正密謀動用「國家金庫」拯救經濟，但此舉觸動了法律紅線與民族情感，引發激烈爭議。

‌



自 1960 年代起，黎巴嫩央行便將黃金作為戰略資產囤積，其規模在中東僅次於沙烏地阿拉伯。

2024 年，以色列與真主黨衝突又造成 110 億美元損失，加上 2019 年銀行業危機中 700 億美元的金融窟窿，黎國已瀕臨破產。

然而，動用黃金儲備無異於政治自殺。 1986 年內戰期間，黎巴嫩立法禁止出售黃金以保全國家資產，此後歷次戰爭與危機中，這 286 噸黃金始終紋絲不動。國會內部更是強烈反對，而一項旨在部分賠償儲戶的財政法案，因政府與銀行互相推諉責任而擱淺，黃金問題更成為禁忌。

博霍斯貴金屬公司總經理克里斯 · 博霍斯透露，需求激增導致庫存告急，部分顧客甚至接受溢價交易。