鉅亨網新聞中心 2026-02-06 17:30

胡潤研究院周四 (5 日) 正式發布《2025 胡潤中國 500 強》榜單。這份衡量中國民營企業實力的重要指標顯示，上榜企業總價值在過去一年大幅上漲 38%，達到 77 兆元人民幣。其中，台積電憑藉 AI 需求拉動、先進製程技術與穩固的市場地位，價值增長 3.5 兆元，以 10.5 兆元的規模再度蟬聯中國價值最高的民營企業。

2025胡潤中國500強榜單出爐 小米首度躋身前十(圖:shutterstock)

榜單前三名依然由台積電、騰訊 (5.3 兆元) 與字節跳動 (3.4 兆元) 佔據。然而，本次排名最受關注的變動莫過於小米集團。小米價值增長 3,570 億元，以 1 兆元總價值首度衝進前十強，位列第八，成功趕超華為。分析指出，小米的逆襲得益於其「人車家全生態」戰略，特別是汽車業務 SU7 系列的成功交付與規模化，以及智慧型手機高端化路線的突破。

從行業趨勢觀察，硬科技與實體經濟已成為核心驅動力。以台積電、寒武紀、聯發科技為首的半導體行業今年增長最多，已超越生命健康成為榜單第二大行業，工業產品則維持第一。與此同時，新能源賽道的寧德時代與比亞迪也穩居前十，分別位列第五與第九。相對而言，房地產與零售行業價值下降較多，美團與京東也因補貼戰競爭或市場挑戰，價值出現下滑。