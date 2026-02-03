鉅亨網新聞中心 2026-02-03 19:20

中國科技股周二 (3 日) 遭劇烈拋售，導致恒生科技指數一度自去年 10 月的高點回落達 20%，觸及「技術性熊市」邊緣。市場主要的恐慌源於網路流傳的「小作文」，指稱中國政府可能針對遊戲及金融等高利潤行業大幅調升增值稅，引發投資者對互聯網巨頭利潤空間受擠壓的極度憂慮。

根據市場傳聞，遊戲行業的增值稅稅率可能從現行的 6% 調升至 32%，並類比白酒行業的稅負水準。此消息一出，騰訊、阿里巴巴、百度等互聯網龍頭股價應聲下挫。儘管新華社隨後發文澄清該傳言不實，指出根據《中華人民共和國增值稅法》，中國增值稅稅率最高僅為 13%，根本不存在 32% 的檔次。

多家遊戲上市公司也對此作出回應，表示目前未收到相關政策調整的消息，且近期並未舉行任何相關的意見徵求座談會。光大證券研報進一步駁斥，該傳言存在「稅種混淆」的常識性錯誤：白酒適用的 32% 是消費稅，而遊戲與金融業適用的是增值稅，兩者邏輯完全不同。此外，自 2026 年 1 月 1 日起施行的增值稅法已明確劃分 6%、9%、13% 三檔稅率，短期內進行劇烈調整的可能性極低。

多重利空交織影響市場信心

除了稅務傳言，科技板塊還受到其他負面因素的夾擊：

1. AI 價格戰加劇：騰訊近期透過其人工智慧應用「元寶」發放數位紅包以吸引流量，緊隨對手競爭步伐，這加深了市場對科技巨頭之間價格戰導致利潤縮減的擔憂。

2. 個別公司負面消息：晶片龍頭寒武紀也因不實的營收指引傳聞導致股價暴跌，儘管公司隨後緊急澄清並未發布相關數據，但已對市場情緒造成衝擊。

3. 宏觀環境壓力：受美國利率下調預期縮減及科技股估值疑慮影響，華爾街的波動也波及到了中國科技股表現。