受需求疲軟及市場回歸基本面影響，銅價自上周創下的歷史高點持續撤退。倫敦金屬交易所 (LME) 銅價連續第 3 個交易日下跌，來到每噸約 12,800 美元左右，自上周五以來已下跌 2.9%，寫下自今年 4 月以來最差的單周表現。

市場對短期消費前景感到擔憂，目前倫敦、上海及紐約等期貨交易所的銅庫存量已飆升至 2003 年以來最高。法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 與高盛等金融機構均發出警告，認為銅價已過度偏離基本面。法國巴黎銀行策略師 David Wilson 指出，銅價目前仍處於「被高估」的狀態，他認為超過 11,000 至 11,500 美元的價位幾乎完全是由投機情緒驅動。

儘管銅價自 2025 年中以來，受到供應中斷、能源轉型帶來的長期需求成長預期，以及美國可能加徵關稅的威脅而走強，但漲勢在去年底進入狂熱階段。當時即使中國的工業消費正在減弱，中國投資者仍大量湧入大宗商品市場，推動銅價在上周突破 14,500 美元。