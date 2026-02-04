鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-02-04 20:40

近日價格劇烈波動的金屬商品，並非只有黃金白銀，基本金屬銅也不遑多讓。不過，銅價在周二 (3 日) 創下 3 年多來最大的漲幅後，周三於倫敦市場出現回落，跌約 0.4-0.5%。

銅價創3年最大單日漲幅後回落 市場焦點重新回歸中國需求前景(圖:shutterstock)

隨著市場情緒從短暫的飆升中平復，投資者的焦點目前已重新轉向最大消費國——中國的需求前景。此前，受惠於中國強勁的投機熱潮，以及電動車 (EV)、再生能源和數據中心對銅的長期強勁需求，銅價今年以來已上漲約 8%，並在上周創下每噸超過 14500 美元的歷史新高。

然而，儘管長期前景看好，現貨市場卻顯得相對疲弱。由於銅價過於昂貴，對中國加工商造成了沈重的成本壓力，需求放緩的跡象日益明顯，倫敦金屬交易所 (LME) 亞洲倉庫的庫存周三出現跳升。

在供應面部分，市場正見證供應量的進一步增加。由於上海期貨漲幅一度超過倫敦基準價格，出現短暫的套利空間，交易商已從非洲調撥現貨貨物進入中國市場。中國有色金屬工業協會預測，繼 2025 年產量激增 10% 後，今年中國精煉銅產量將再增長約 5%。儘管加工費因產能持續擴張而大幅縮減，去年占全球精煉金屬產量 47% 的中國冶煉廠，依然展現了極強的經營韌性。

周二銅價的飆升，主要歸因於中國官方支持的產業組織呼籲當局增加戰略儲備，並建議製造商同步建立商業庫存。根據 Mysteel Global 調查，周二中國現貨交易量雖較前一日的高點下降 24%，但約 28900 噸的成交量自去年 11 月以來仍處於相對高位。