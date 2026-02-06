鉅亨網編譯羅昀玫 2026-02-06 10:20

《Investing》報導，標普全球評級 (S&P Global Ratings) 週四 (5 日) 將 SK 海力士信用評級上調至「BBB+」，並給予「正向」展望，主因是看好公司未來一到兩年營運表現可望持續走強，受惠於高頻寬記憶體(HBM) 晶片需求快速成長，以及記憶體供應偏緊帶動價格維持高檔。

標普指出，AI 相關應用將推動記憶體位元需求成長約 20%，而供應短缺也可能使已處高位的傳統記憶體價格進一步上揚。

標普預估，SK 海力士 2026 年營收將達 162 兆韓元、2027 年增至 179 兆韓元；EBITDA 則分別為 112 兆韓元與 116 兆韓元，明顯高於 2025 年的 97 兆韓元營收與 61 兆韓元 EBITDA。

標普認為，SK 海力士在 HBM 市場的領先地位可望延續。該公司在 HBM 領域至少已維持五年領導位置，且在封裝技術與產品創新方面具備優勢，預料將持續優於競爭對手。

標普也提到，主要雲端服務供應商擴大投資，有助支撐 HBM、伺服器 DRAM 與企業級固態硬碟 (SSD) 的需求成長。儘管 2026 年 PC 與手機端需求可能因記憶體價格上漲而下滑，但整體供需失衡仍可能支撐高價格環境至少延續至 2028 年。

在財務面，標普預期 SK 海力士將維持審慎的財務政策並持續累積現金。標普預估公司 2026 年營運現金流可達 82 兆韓元、2027 年達 93 兆韓元，明顯高於同期資本支出計畫的 40 兆韓元與 46 兆韓元。

不過，標普也提醒，HBM 市場競爭加劇，以及雲端服務供應商可能削減支出，仍是影響需求與價格的主要風險。標普表示，若 SK 海力士能持續維持競爭優勢與審慎財務政策，並進一步累積 50 兆韓元淨現金，未來不排除再度上調評級。