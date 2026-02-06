鉅亨網編譯羅昀玫
南韓股市週五 (6 日) 開盤重挫，南韓 KOSPI 指數 (KS11) 早盤一度暴跌 5%，在亞洲主要市場中跌勢最重。市場情緒受到華爾街科技股前一交易日大幅回落拖累，投資人擔憂科技企業資本支出升溫與產業前景轉弱，賣壓迅速擴散至亞股。
截稿前，台北時間 8 時 20 分許，KOSPI 跌幅收斂至 3.86%，小型股為主的 KOSDAQ 跌勢更深，下跌 5.26%。
日本股市同步走弱，日經 225 指數開盤下跌 1.22%，延續近期連跌走勢，東證指數 (Topix) 亦下滑 0.74%。
澳洲 S&P/ASX 200 指數下跌 1.61%。香港方面，恆生指數期貨報 26,510 點，低於前一交易日收盤的 26,885.24 點。
市場避險情緒升溫，主要來自美國科技股的賣壓延燒。
Alphabet (GOOGL-US) 公布財報後引發市場關注，公司同時預告人工智慧相關支出將大幅增加，2026 年資本支出總額達 1,850 億美元，使投資人對成本壓力與獲利前景產生疑慮，股價承壓走低。
此外，高通 (QCOM-US) 因全球記憶體短缺影響供應與展望，發布弱於預期的財測，股價大跌逾 8%，加劇市場對科技產業景氣循環的擔憂。
美股週四 (5 日) 全面收低，道瓊工業指數瀉近 600 點，標普 500 指數下跌 1.23%，並轉為今年以來負報酬；科技股為主的那斯達克綜合指數跌幅最大，下跌 1.59%。
市場人士指出，科技股本輪修正若持續擴大，可能進一步拖累全球風險資產表現。
