南韓股市週五 (6 日) 開盤重挫，南韓 KOSPI 指數 (KS11) 早盤一度暴跌 5%，在亞洲主要市場中跌勢最重。市場情緒受到華爾街科技股前一交易日大幅回落拖累，投資人擔憂科技企業資本支出升溫與產業前景轉弱，賣壓迅速擴散至亞股。