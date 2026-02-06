鉅亨網編譯羅昀玫 2026-02-06 08:18

芝加哥商業交易所集團 (CME Group) 在貴金屬市場出現劇烈波動後，週四 (5 日) 再度調高黃金與白銀期貨的初始保證金要求，顯示交易所正透過提高槓桿成本來強化風險控管。

金銀波動加劇 CME第六度調高保證金 (圖：shutterstock)

根據公告，CME 將 COMEX 100 黃金期貨的初始保證金比率由 8% 上調至 9%；同時，COMEX 5000 白銀期貨的初始保證金比率則由 15% 上調至 18%。

市場人士指出，近期金銀價格出現快速且大幅的盤中震盪，引發槓桿部位被迫去槓桿，成為交易所調整保證金的重要背景。

CME 在近一個月內對白銀期貨保證金採取極為密集的調升措施，監管介入頻率罕見。

CME 自 2025 年 12 月 12 日起已先後於 12 月 29 日、12 月 31 日，以及 2026 年 1 月 28 日、1 月 31 日多次上調保證金要求，而 2 月 5 日的最新調整則被視為本輪行情中的第六次加保證金，顯示交易所正透過提高持倉成本、加速市場去槓桿，以降低劇烈波動帶來的風險。

回顧近一週走勢，現貨白銀自 1 月 29 日觸及歷史高點後，累計回落幅度已超過 40%。其中週四白銀單日暴跌 19%，不僅回吐今年以來全部漲幅，也使市場波動升至罕見水準，被形容為 1980 年以來最劇烈的一次。

保證金調升通常意味著交易者必須投入更多資金才能維持既有部位，短期內可能壓抑投機性交易與市場流動性，並在部分投資人無法補足保證金的情況下，引發被迫減碼或平倉賣壓。

華爾街分析認為，若後續市場波動趨於降溫，保證金要求有望穩定投資情緒；但若波動持續，保證金調升可能延長「為了補保證金而賣出」的連鎖反應。

隨著槓桿部位逐步出清，貴金屬價格是否能回到較為穩定的交易區間有待商榷。